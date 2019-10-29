Aydos Yaylası yolunda genişletme ve stabilizasyon çalışması

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Aydos Yaylası'nda faaliyet gösteren üreticilerin talebi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla yol genişletme ve stabilizasyon çalışması başlatıldı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Çavundur ve Kösrelik mahalleleri ile yayla yollarını kapsayan bölgede çalışma yürütüyor.

Kösrelik Mahallesi Muhtarı Emrah Karakuş, yaptığı açıklamada, yol çalışmasından dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

Çalışmanın 20 kilometrelik yolu kapsadığını belirten Karakuş, bölgedeki vatandaşların daha rahat bir ortama kavuşacağını dile getirdi.

Yayladaki üreticilerden Seyit Yıldız da özellikle süt toplama araçlarının ulaşımının kolaylaşacağını anlattı.