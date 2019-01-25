AYEDAŞ 2018'in Son Çeyreğinde Bakım, Onarım ve Yatırım Hedeflerini Başarıyla Gerçekleşti

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren AYEDAŞ, yılın son çeyreğinde de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde yine başarılı çalışmalara imza attı.

AYEDAŞ, hizmet verdiği 7432 trafo ve 23.664 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir kent için Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da yılın son çeyreğinde 16320 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren AYEDAŞ ekipleri, yine adı geçen ilçelerde 34 kilometrelik hattın bakımını yaptı. Kentte 159 elektrik panosu ve 24 trafo merkezinde yenileme çalışması tamamlandı. Ayrıca 464 dağıtım merkezinin de bakımı gerçekleştirildi.

AYEDAŞ, sektörün pazar dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hizmet verdiği 3 milyona yakın müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 77 kilometrelik yeni kablo döşeyen AYEDAŞ ekipleri, 118 kilometrelik kabloyu da yer altına aldı. Kentte, 2544 yeni aydınlatma armatürünün montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile AYEDAŞ 2018 yılının son çeyreğinde koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.