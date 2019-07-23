Son Dakika Haberleri: AYEDAŞ 2019'un ikinci çeyreğinde hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi
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AYEDAŞ 2019'un ikinci çeyreğinde hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi

13 dakika önce

AYEDAŞ, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı kapsamında 2019 yılının ikinci çeyreğinde bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti.

AYEDAŞ 2019'un ikinci çeyreğinde hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi, System.String[]

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren AYEDAŞ, yılın ikinci çeyreğinde de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde yine başarılı çalışmalara imza attı.

AYEDAŞ, hizmet verdiği 7613 trafo ve 24.220 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir kent için Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da yılın ilk çeyreğinde 11764 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren AYEDAŞ ekipleri, yine adı geçen ilçelerde 135 kilometrelik hattın bakımını yaptı. Kentte 1015 elektrik panosu ve 20 trafo merkezinde yenileme çalışması tamamlandı. Ayrıca 487 dağıtım merkezinin de bakımı gerçekleştirildi.

AYEDAŞ, sektörün pazar dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hizmet verdiği 3 milyona yakın müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 15 kilometrelik yeni kablo döşeyen AYEDAŞ ekipleri, 69 kilometrelik kabloyu da yer altına aldı. Kentte, 2038 yeni aydınlatma armatürünün montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile AYEDAŞ 2019 yılının ikinci çeyreğinde koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:49 Kaynak: Bültenler
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