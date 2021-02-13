AYEDAŞ beklenen yoğun kar yağışına karşı teyakkuzda

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) beklenen yoğun kar yağışı ve sıcaklık düşüşlerinin, enerji nakil hatlarını olumsuz etkilememesi ve afet kaynaklı oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamada, kesintisiz enerji arzı için gerekli donanım, malzeme ve araçların depolandığı bildirildi.

Hazırlıklar çerçevesinde, gerektiğinde operasyon çalışanlarına destek olacak ekiplerle toplam 803 personelin, önceden tespit edilen noktalara intikali için teyakkuz durumuna getirildiği belirtildi.

Açıklamada, AYEDAŞ'ın İstanbul Anadolu Yakası'nda 299 adet trafo merkezinde iyileştirme ve yenileme çalışması yaptığı belirtilerek, "Olası afet durumuna hazırlanan ve stoklarını tamamlayan AYEDAŞ ekiplerince, stoktaki araç, malzeme ve ekipmanın çalışır vaziyette olduğu kontrol edildi. Yıl boyu yapılan yatırımların yanı sıra önümüzdeki günlerde beklenen yoğun kar yağışı özelinde saha ekiplerini ve malzeme stoklarını hazır bulunduran AYEDAŞ, bu çalışmalar için 5 milyon lira yatırımı da devreye aldı." ifadelerine yer verildi.

Uzaktan izleme sisteminin kritik noktaları ve 800 adet SCADA noktası başta olmak üzere kesintilerin uzaktan tespit edilmesini ve müdahale imkanını sağlayan sistemlerin de kontrol edildiği bildirildi.

Açıklamada, haberleşme konusunda mevcut 751 adet bas konuş cihazı ve söz konusu sistemi yedekleyen 487 adet araç telsizinin de test edildiği bilgisi verildi.