Üye Girişi
Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu - Son Dakika

Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu

16.08.2021 13:22
Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu, System.String[]

Ayedaş tarafından devreye alınan afet haberleşme sistemiyle, İstanbul'da deprem nedeniyle iletişim altyapısının hasar görmesi durumunda, ekipler birbirleriyle haberleşerek çalışmalarını sürdürebilecek.

Ayedaş tarafından devreye alınan afet haberleşme sistemiyle, İstanbul'da deprem nedeniyle iletişim altyapısının hasar görmesi durumunda, ekipler birbirleriyle haberleşerek çalışmalarını sürdürebilecek.

Ayedaş Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme (SCADA) merkezi, genel müdürlük ve telsiz operatör binaları ile saha ekipleri arasında iletişim ve koordinasyon sağlanabilecek. Enerjisa'nın Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile 21 milyonu aşkın kullanıcıya elektrik dağıtımı sağladığı 3 şirketinden biri olan Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (Ayedaş) tarafından geliştirilen Afet Haberleşme Sistemi, olası İstanbul depreminde şirketin hizmet bölgesi olan İstanbul Anadolu yakasında kullanılmak üzere devreye alındı.

Bugüne kadar saha operasyonlarında görüntülü bas konuş sistemi ile haberleşen ekipler, sistem sayesinde, deprem ve benzer afetler neticesinde telekomünikasyon hizmetinin sekteye uğradığı durumlarda iletişimde kendine yeterek, şebeke yönetimi, genel müdürlük, telsiz operatör binaları ile saha ekipleri arasında iletişim ve koordinasyonu devam ettirebilecek.

Sistem kapsamında 3 kule ve 2 mobil haberleşme istasyonu devreye alınırken, 500'e yakın ekip aracı, bu kule ve istasyonlar üzerinden iletişime geçilmesini sağlayan haberleşme sistemleriyle donatıldı. Şirket, görev bölgesi olan İstanbul Anadolu Yakası'nın yüzde 95'lik kısmında alternatif ve bağımsız bir haberleşme sistemini, olası İstanbul depremi ve büyük çaplı afetlere karşı tedbir amaçlı devreye aldı.

Enerjisa'dan zor şartlara karşı alternatif sistemler

Enerjisa Dağıtım Şirketleri afet durumlarına karşı son dönemde önemli çalışmalara imza atarak birçok mobil ve alternatif sistemi geliştirdi ve kullanıma aldı. Binalar içerisinde yerleşik çalışan ve afetlerde kullanılamaz hale gelebilecek Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme (SCADA) merkezlerinin, bir otobüs içerisinde mobil alternatifi geliştirilerek, 21 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet verilen Başkent EDAŞ, Toroslar EDAŞ ve Ayedaş şebekelerinin biri veya hepsi uzaktan yönetilebilir duruma getirildi. Öte yandan yakın dönemde, yoğun kar, yangın, deprem ve sel gibi afetlerde şebekeleri tamamen hasar gören bölgelerin enerji arzı için, 15-20 bin kişilik ilçeleri besleyebilecek büyüklükte mobil jeneratörler geliştirilerek devreye alındı. Son olarak afet haberleşme sistemiyle, alternatif enerji arzı ve mobil şebeke kontrolünün ardından, alternatif bir haberleşme sistemi de olağanüstü koşullar için hayata geçirilmiş oldu.

"Hem müşterilerimiz hem de ülkemiz için stratejik bir gereklilik"

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa, afet haberleşme sistemine ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Kaliteli ve sürdürülebilir enerjinin varlığı, hayatın olağan akışında önemini her geçen gün artırıyor. Enerji, bu önemde bir hizmet olmasının yanı sıra, su, telekomünikasyon, sağlık, güvenlik gibi birçok hayati hizmet için de gerekli. Bu nedenle deprem gibi afetlerde, bu hizmetlerin birinin kesintiye uğradığı durumlarda, diğer hizmetlerin şartlar normale dönene kadar kendine yetecek güçte olması hem müşterilerimiz hem de ülkemiz için stratejik bir gereklilik. Diğer bir deyişle, afet gibi olağanüstü durumlarda hızla normale dönebilmek kritik önemde. Bu bilinç çerçevesinde, olası İstanbul depreminde iletişimin kesilmesi durumuna karşı, saha ekiplerimizin haberleşmeyi ve çalışmalarını sürdürebilmeleri adına bu sistemi devreye aldık". - İSTANBUL

Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu
Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Anadolu Yakası, Enerjisa, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akraba kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı 13:06 Akraba kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı Cimilli İbo'nun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu 13:04 Cimilli İbo'nun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu Asansör kamerasına yansıyan şiddet, ekipleri harekete geçirdi! Kızını döven baba gözaltına alındı 12:47 Asansör kamerasına yansıyan şiddet, ekipleri harekete geçirdi! Kızını döven baba gözaltına alındı
Fenerbahçe bu sezon revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi 12:37 Fenerbahçe bu sezon revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Ali Koç'a seslendi: Bu Vitor Pereira'yı hemen gönderin 12:15 Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Ali Koç'a seslendi: Bu Vitor Pereira'yı hemen gönderin Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı 11:49 Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı
Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı 11:27 Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı 11:12 "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi

Son Dakika Haberleri
13:28 Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı
13:05 Akraba kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı
13:04 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum
13:03 Nobel Expo'dan karar! Aşı olmayanlar fuar alanına alınmayacak
12:36 Fenerbahçe bu sezon revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi
12:18 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu
12:15 Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Ali Koç'a seslendi: Bu Vitor Pereira'yı hemen gönderin
12:11 Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi
11:58 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan taraftarlara müjde
11:40 Batshuayi'den Beşiktaş camiasına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım
Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı         
13:29
Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum         
13:05
Nobel Expo'dan karar! Aşı olmayanlar fuar alanına alınmayacak Nobel Expo'dan karar! Aşı olmayanlar fuar alanına alınmayacak         
13:04
Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor         
12:45
10 gün önce 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu         
12:18
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi         
12:12
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı         
11:13
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin         
09:42
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı         
22:56
Türk vatandaşlarına hakaret edip Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı         
20:56
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 13:34:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement