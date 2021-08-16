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Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu - Son Dakika

Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu

16.08.2021 13:55

Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu Ayedaş tarafından devreye alınan afet haberleşme sistemiyle, İstanbul'da deprem nedeniyle iletişim altyapısının hasar görmesi durumunda, ekipler birbirleriyle haberleşerek çalışmalarını sürdürebilecek.

Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu

İSTANBUL - Ayedaş tarafından devreye alınan afet haberleşme sistemiyle, İstanbul'da deprem nedeniyle iletişim altyapısının hasar görmesi durumunda, ekipler birbirleriyle haberleşerek çalışmalarını sürdürebilecek.

Ayedaş Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme merkezi, genel müdürlük ve telsiz operatör binaları ile saha ekipleri arasında iletişim ve koordinasyon sağlanabilecek. Enerjisa'nın Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile 21 milyonu aşkın kullanıcıya elektrik dağıtımı sağladığı 3 şirketinden biri olan Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (Ayedaş) tarafından geliştirilen Afet Haberleşme Sistemi, olası İstanbul depreminde şirketin hizmet bölgesi olan İstanbul Anadolu yakasında kullanılmak üzere devreye alındı.

Bugüne kadar saha operasyonlarında görüntülü bas konuş sistemi ile haberleşen ekipler, sistem sayesinde, deprem ve benzer afetler neticesinde telekomünikasyon hizmetinin sekteye uğradığı durumlarda iletişimde kendine yeterek, şebeke yönetimi, genel müdürlük, telsiz operatör binaları ile saha ekipleri arasında iletişim ve koordinasyonu devam ettirebilecek.

Sistem kapsamında 3 kule ve 2 mobil haberleşme istasyonu devreye alınırken, 500'e yakın ekip aracı, bu kule ve istasyonlar üzerinden iletişime geçilmesini sağlayan haberleşme sistemleriyle donatıldı. Şirket, görev bölgesi olan İstanbul Anadolu Yakası'nın yüzde 95'lik kısmında alternatif ve bağımsız bir haberleşme sistemini, olası İstanbul depremi ve büyük çaplı afetlere karşı tedbir amaçlı devreye aldı.

Enerjisa'dan zor şartlara karşı alternatif sistemler

Enerjisa Dağıtım Şirketleri afet durumlarına karşı son dönemde önemli çalışmalara imza atarak birçok mobil ve alternatif sistemi geliştirdi ve kullanıma aldı. Binalar içerisinde yerleşik çalışan ve afetlerde kullanılamaz hale gelebilecek Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme merkezlerinin, bir otobüs içerisinde mobil alternatifi geliştirilerek, 21 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet verilen Başkent EDAŞ, Toroslar EDAŞ ve Ayedaş şebekelerinin biri veya hepsi uzaktan yönetilebilir duruma getirildi. Öte yandan yakın dönemde, yoğun kar, yangın, deprem ve sel gibi afetlerde şebekeleri tamamen hasar gören bölgelerin enerji arzı için, 15-20 bin kişilik ilçeleri besleyebilecek büyüklükte mobil jeneratörler geliştirilerek devreye alındı. Son olarak afet haberleşme sistemiyle, alternatif enerji arzı ve mobil şebeke kontrolünün ardından, alternatif bir haberleşme sistemi de olağanüstü koşullar için hayata geçirilmiş oldu.

"Hem müşterilerimiz hem de ülkemiz için stratejik bir gereklilik"

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa, afet haberleşme sistemine ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Kaliteli ve sürdürülebilir enerjinin varlığı, hayatın olağan akışında önemini her geçen gün artırıyor. Enerji, bu önemde bir hizmet olmasının yanı sıra, su, telekomünikasyon, sağlık, güvenlik gibi birçok hayati hizmet için de gerekli. Bu nedenle deprem gibi afetlerde, bu hizmetlerin birinin kesintiye uğradığı durumlarda, diğer hizmetlerin şartlar normale dönene kadar kendine yetecek güçte olması hem müşterilerimiz hem de ülkemiz için stratejik bir gereklilik. Diğer bir deyişle, afet gibi olağanüstü durumlarda hızla normale dönebilmek kritik önemde. Bu bilinç çerçevesinde, olası İstanbul depreminde iletişimin kesilmesi durumuna karşı, saha ekiplerimizin haberleşmeyi ve çalışmalarını sürdürebilmeleri adına bu sistemi devreye aldık".

Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu
Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu
Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu
Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Anadolu Yakası, Enerjisa, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu - Son Dakika Ekonomi


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