Son Dakika Haberleri: AYEDAŞ'tan 25 milyon liralık "aydınlatma" yatırımı
Son Dakika Ekonomi AYEDAŞ'tan 25 milyon liralık 'aydınlatma' yatırımı

AYEDAŞ'tan 25 milyon liralık "aydınlatma" yatırımı

37 dakika önce

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), hizmet bölgesinde kesintisiz enerji sağlayabilmek amacıyla bu yıl yaklaşık 25 milyon lira tutarında aydınlatma yatırımı yapacak.

AYEDAŞ'tan 25 milyon liralık

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), hizmet bölgesinde kesintisiz enerji sağlayabilmek amacıyla bu yıl yaklaşık 25 milyon lira tutarında aydınlatma yatırımı yapacak.

AYEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanlarının yenileriyle değiştirileceği, henüz ekonomik ömrünü doldurmamış, kullanılır durumda olan fakat dış etkenler sebebiyle arızalanan aydınlatma armatürlerinin de bakım ve onarımdan geçirileceği aktarıldı.

Bu kapsamda, Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da 2018'de 22 milyon liralık aydınlatma yatırım çalışması yapıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AYEDAŞ faaliyet gösterdiği bölgede müşterilerine daha kaliteli hizmet sunmak hedefiyle, mevcut aydınlatma sistemlerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, 2019'da yaklaşık 25 milyon liralık aydınlatma yatırımı yapılacak. İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşayan yaklaşık 5,3 milyon nüfusun elektriğe erişimini sağlayan AYEDAŞ tarafından yılın 9 ayında yürütülen aydınlatma çalışmalarıyla 5 bin 160 armatür ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilenirken, 38 bin 204 armatür yanar hale getirildi. Dış etkenler sebebiyle hasar gören 2 bin 687 kilometre kablo değiştirildi."

Açıklamda, şirketin, sorumluluk bölgesinin genelinde yaptığı yatırımlar ve operasyonel iyileştirmeleri hayata geçirmeye ve bu hizmetleri müşterileriyle paylaşmaya devam edeceği aktarıldı.

İstanbul Anadolu Yakası, Üsküdar, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:08 Kaynak: AA
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