AYEDAŞ'tan kesintisiz enerji için bakım ve onarım yatırımları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AYEDAŞ'tan kesintisiz enerji için bakım ve onarım yatırımları - Son Dakika Ekonomi

AYEDAŞ'tan kesintisiz enerji için bakım ve onarım yatırımları

6 saat önce

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), sorumluluk bölgesine sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AYEDAŞ'tan kesintisiz enerji için bakım ve onarım yatırımları, System.String[]

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), sorumluluk bölgesine sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AYEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarında hizmet devamlılığının aksamaması için çalışmalarına devam eden şirket, şebeke alt yapı bakımlarını, malzeme satın alımını ve "merkezi kontrol ve veri toplama sistemi" SCADA'nın kurulumunu tamamladı.

Söz konusu sistemin 45 merkezde tesisini tamamlayan AYEDAŞ, aynı zamanda trafolardaki enerji kesintilerinin ve yükünün uzaktan görülmesini sağlayan "Trafo SCADA" sisteminin de 360 merkeze kurulması için çalışmalarını başlattı.

Bakım sürecinde ve olası afet durumunda kullanılmak üzere 11 drone alımı gerçekleştiren şirketin, yaklaşık 2 milyon liralık afet malzeme stoğu bulunuyor.

Anadolu Yakası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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