AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ'a başarı ödülü verildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ'a başarı ödülü verildi - Son Dakika Ekonomi

AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ'a başarı ödülü verildi

6 saat önce

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) ve Toroslar EDAŞ'ın Mobil Sayaç Test Cihazı Projesi, başarı ödülüne layık görüldü.

AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ'a başarı ödülü verildi, System.String[]

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) ve Toroslar EDAŞ'ın Mobil Sayaç Test Cihazı Projesi, başarı ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Dağıtım Şirketlerinden AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ, Mobil Sayaç Test Cihazı projesiyle Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğünde Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) tarafından düzenlenen AR-GE Çalıştayı'nda başarı ödülü aldı.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlarla geliştiren Enerjisa dağıtım şirketleri temsilcilerine başarı ödülünü, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş verdi.

Mobil Sayaç Test Cihazı

AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ hizmet bölgesindeki, hatalı ölçüm yapan elektronik sayaçların sahada tespitinin yapılması ve kayıp-kaçak oranının azaltılması amacıyla hayata geçirilen Mobil Sayaç Test Cihazı projesi birçok sorunun tespitine yardımcı oluyor.

Proje sayesinde hatalı ölçüm yapan sayaçlar sökülmeden yerinde test edilerek test çalışmaları daha kısa sürede ve daha verimli olarak gerçekleştiriyor, değişim sırasındaki enerji kesintilerinin de önüne geçilmiş oluyor.

Anadolu Yakası, Toroslar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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