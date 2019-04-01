Ayesob Başkanı Çetindoğan'dan 'Seçim' Açıklaması

Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin çetindoğan, geride kalan 31 Mart seçimlerinde görev alan tüm başkan ve yöneticileri tebrik ederek, "Artık, hedef ekonomik istikrar kalkınma ve vatandaşa daha iyi hizmet olmalıdır.

Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin çetindoğan, geride kalan 31 Mart seçimlerinde görev alan tüm başkan ve yöneticileri tebrik ederek, "Artık, hedef ekonomik istikrar kalkınma ve vatandaşa daha iyi hizmet olmalıdır. Seçim döneminden kalma kırgınlık da varsa bir an önce unutulmalıdır. Çünkü seçimden sonra kimsenin komşusu ve akrabası değişmedi" diye konuştu.



Aylardır propaganda süreci devam ede 31 Mart yerel seçimlerinin dün itibariyle sonuçlandığını ve yerel seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini dileyen AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, seçimlerin hizmet yarışı olarak algılanmasını istedi.



Seçim dönemlerini demokrasi şöleni olarak gördüklerini belirten Başkan Çetindoğan, "Kazanan tüm belediye başkanlarını tebrik ediyoruz. Halkın hizmetlere erişimi bakımından belediyecilik hizmeti hayati önem taşımaktadır. Aydınımızda halkın büyük bir bölümünün katılımı ile demokratik irade tecelli etmiş Aydın halkımız, daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de demokrasiye duyduğu inancı ve sadakati sergilemiştir" diyerek seçimde yeni görev alan ya da güven tazeleyen tüm başkanları tebrik etti.



"Artık istihdam ve ekonomiye yönelelim"



Seçim sürecinin geride kaldığını ve idarecilerin Türkiye'nin önündeki 4.5 yıllık süreçte ekonomi ve istihdam alanında ciddi atılımlar yapacağına inandığını kaydeden Başkan Çetindoğan, "31 Mart yerel seçimleri sonunda hedef, ekonomik istikrar ve kalkınmaya yönelik olmalıdır. Ülkemiz için 4,5 yıllık seçimsiz bir yönetim süreci var. Bu süreçte; Üretim-yatırım-ihracat hattında yeniden biçimlenen ekonomik modellerin uygulanması, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması en büyük temennimiz ve beklentimizdir" diyerek artık zamanın çalışma ve daha çok üretme zamanı olduğunu belirtti. - AYDIN

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