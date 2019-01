Erzurumlu Şair Salih Osman Kaplan 'ın Ayetler ve Hadisler Işığında Kıyamet ve Mahşer isimli şiir kitabı yayınlandı.Şair Salih Osman Kaplan'ın, Ayetler ve Hadisler Işığında Kıyamet ve Mahşer isimli şiir kitabı Tasavvufi Türk edebiyatının okunması gereken önemli eserleri arasında yerini aldı.Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan ve şiirlerini yüksek bir duygu yoğunluğu içinde kaleme alan şair Salih Osman Kaplan, Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı'ndan ve Halk Şiiri geleneğinden etkilenmiş. Şairin Kuran ve dini eğitimi de şiirlerine de yansımış.Şiirlerin toplumun geleceğine ve yaşamına yön verdiğini belirten şair Salih Osman Kaplan'ın şiirleri halk dilinde ve sade, hedef kitlesi ise halk, yani bütün bir toplumdur.Birçok şiirinde İslam'ın hükümleri doğrultusundaki inancını, fikri düşünceyle birleştiren Şair Salih Osman Kaplan, Kur'an ve Sünnete dayalı fikirlere bağlı yeni bir şiir tarzı ortaya koymuş.Tasavvufu şiir formunda sunan Şair Salih Osman Kaplan'ın, Ayetler ve Hadisler Işığında KIYAMET VE MAHŞER isimli eseri şiir severler için şifa niyetine okuyacağı, kutsiyet yüklenmiş bir kitap.Şiirlerinin özünde insan sevgisi, hoşgörü, milli ve manevi temalar yer alan Şair Salih Osman Kaplan, Allah aşkı, hoşgörü, insanlık sevgisi, iyilik, doğruluk ve vatanseverlik temalarını şiirlerinde ağırlıklı olarak işlenmiş.Şair, yazdığı içten, samimi şiirleriyle, dini, milli ve her kesimin zevkine ve duygusuna hitap ediyor.'SÖZ VE KİTAP'Tasavvufi Türk Edebiyatına damga vuran Ayetler ve Hadisler Işığında KIYAMET VE MAHŞER isimli eserini "Nice kitap var, zerreye etmez hitap, Öyle söz de var ki, değer birçok kitap" mısralarıyla anlatan Şair Salih Osman Kaplan, "Aklı, mantığı aşıp bizi ruhumuzun başka katmanlarına götüren, duyguları en kısa yoldan ve en naif şekilde anlatan edebi sanattır şiir. Bir duyguyu bazen tek bir dize ile ruhumuzun derinliklerinde hissederiz...Şiir okumak ve ezberlemek hayatımızın bambaşka yönlerinde birden çok fayda sağlar.Şiir okuyan insanların hayal güçleri, sezme güçleri ve duyuları gelişir, bilgileri artar.Şiir ezberlemek belleğimizin ve beraberinde dikkatimizin de gelişmesini sağlar, hafızamızı güçlendirir.Şiir, gözleme yeteneği sağlar. Şiir okuyan insanlarda hitabet gelişir, özgüven artar.Güne başlarken, otobüste, metroda, vapurda giderken ve gece yatarken biraz şiir, iyi gelir varlığımıza. Ben de, okuma sevenlere, şiir severlerin duygularına birkaç satır ile dokunmak istedim." dedi.'KIYAMET VE MAHŞER' BAŞUCU KİTABITasavvuf görüş ve anlayışını, inceliklerini, ilahi hikmetleri ve sırları dile getiren manzumelerden oluşan Ayetler ve Hadisler Işığında KIYAMET VE MAHŞER, şiir sevenler için bir başucu kitabı haline geldi.Şair Salih Osman Kaplan, Yazdığı şiirlerini uzun yıllar kitaplaştırmadı ve dostlarının bu konuda zorlamasına 'henüz zamanı var' diye cevap verdi. 43 yıllık hayat arkadaşı Nazire Hanımın vefatı derinden yaralamış. Gönül boşluğunu doldurmak için edebiyatı ve şiiri ön plana aldı.Şairin kendi ifadesiyle, "Yıllarca hatıralarında saklamayı düşündüğü şiirlerini bazı manevi telkinler üzerine kitaplaştırmaya karar verdi."Bu arada Şair Salih Osman Kaplan'ın bu ilk kitabının haricinde, hazırlığı tamamlanmış ve basılmayı bekleyen 3 kitabı ve kitap olmayı bekleyen onlarca şiiri bulunuyor.ŞAİR SALİH OSMAN KAPLAN HAKKINDA?1955 yılında Erzurum'da doğdu.Çocuk yaşından itibaren çalışmaya ve iş hayatına başladığı için eğitimini öteledi. Kendi kendine okuma yazma öğrendi. Çocukluk yıllarından itibaren edebiyata ve şiire merak saldı. Çocukluğunda başlayan kitap ve okuma tutkusu ile her türlü dergi ve gazeteleri izledi, genel kültür ve edebi nitelikteki kitapları, roman ve şiir kitaplarını okuyarak kendini yetiştirdi. Aynı zamanda Kuran okuma eğitimi ve iyi bir dini eğitim de aldı. Okuma hevesi ve azmi ile ilkokul, ortaokul ve lise diplomalarını hariçten imtihanlara girerek aldı. Ardından girdiği Üniversite sınavında da başarılı olarak AÖF İşletme Fakültesini kazandı ve İşletme Ön Lisansını tamamladı. Genç yaşta girdiği memurluk sınavınıkazanarak devlet memuru oldu. Sırasıyla önce Tapu Kadastro Müdürlüğünde, Emlak Bankasında ve Halk Bankasında memur olarak çalıştı ve emekli oldu.Yazdığı şiirlerini kitaplaştırmadı ve dostlarının bu konuda zorlamasına 'henüz zamanı var' diye cevap verdi. 43 yıllık hayat arkadaşı Nazire Hanımın vefatı derinden yaraladı. Gönül boşluğunu doldurmak için edebiyatı ve şiiri ön plana aldı.Yıllarca hatıralarında saklamayı düşündüğü şiirlerini bazı manevi telkinler üzerine kitaplaştırmaya karar verdi. Bu arada şairin bu ilk kitabının haricinde, hazırlığı tamamlanmış ve basılmayı bekleyen 3 kitabı ve kitap olmayı bekleyen onlarca şiiri bulunuyor.Çocukluğundan itibaren öteleyerek elde ettiği tahsil hayatı nedeniyle ailesinde ve çevresinde eğitime çok önem verdi. Oğulları Hakan Levent ve Volkan Tıp doktoru, Kızları Hülya ve Yasemin ise üniversite mezunudur. İki kız iki erkek dört çocuk babasıdır ve sekiz torunu bulunmaktadır.Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan ve şiirlerini yüksek bir duygu yoğunluğu içinde kaleme alan şair Salih Osman Kaplan, Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı'ndan ve Halk Şiiri geleneğinden etkilenmiştir. Şairin Kuran ve dini eğitimi şiirlerine de yansımaktadır. Şiirleri halk dilinde ve sadedir. Hedef kitlesi halktır, yani bütün bir toplumdur.Birçok şiirinde İslam'ın hükümleri doğrultusundaki inancını, fikri düşünceyle birleştiren Kur'an ve Sünnete dayalı fikirlere bağlı yeni bir şiir tarzı ortaya koymuştur.Şiirlerinin özünde insan sevgisi, hoşgörü, milli ve manevi temalar yer almaktadır. Allah aşkı, hoşgörü, insanlık sevgisi, iyilik, doğruluk ve vatanseverlik temaları şiirlerinde ağırlıklı olarak işlenmiştir. Yazdığı içten, samimi şiirleriyle, dini, milli ve her kesimin zevkine hitap etmektedir. - ERZURUM