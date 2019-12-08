Ayetullah Aslanhan, Avrupa Kros Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Milli sporcu Ayetullah Aslanhan, Avrupa Kros Şampiyonası'nda erkekler 20 yaş altı yarışında gümüş madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki organizasyonda milli takım, ilk madalyasını erkekler 20 yaş altı yarışında kazandı.

Geçen yıl aynı şampiyonada Avrupa sekizincisi olan Ayetullah Aslanhan, bu kez ikinci sırada finiş görerek podyuma çıkmayı başardı.

Ayetullah, yarışta bitiş çizgisini Norveçli Jacob Ingebrigtsen'in arkasından ikinci sırada geçti. Bu yıl İsveç'in Boras kentinde gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5 bin metrede de ikincilik elde eden Ayetullah Aslanhan, 6,2 kilometrelik yarışı 18.58'lik dereceyle tamamladı.

106 atletin start aldığı yarışta Jacob Ingebrigtsen 18.20 ile birinci olurken, İrlandalı Efrem Gidey de 19.01 ile üçüncü sırayı elde etti.

Yarışta diğer milli atletlerden Ahmet Mutlu 81'inci, Muhammet Can Çatal 85'inci, Tarık Demir ise 95'inci sırada finiş gördü.