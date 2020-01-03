Ayetullah hatemi: abd dünyada barışı bulamayacak - Son Dakika

Ayetullah Hatemi: ABD dünyada barışı bulamayacak

İran, (DHA)- İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Ahmed Hatemi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ölmesinin ardından İran'da Cuma Namazı verdiği hutbede, "ABD dünyada barışı bulamayacak" dedi.

İran merkezli Mehr Haber Ajansı'ndaki habere göre, Ayetullah Ahmed Hatemi, Cuma Namazı'nda verdiği hutbede ABD'nin bir zafer kazanmadığını ancak çöküşüne yaklaştığını belirterek, "ABD dünyanın hiçbir yerinde barışı bulamayacak. Bugün Irak, Suriye ve Lübnan'daki direniş hareketi, Süleymani'nin intikamını almak istiyor. Bölgedeki bu zararlıların varlığını sona erdirmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.