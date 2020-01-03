Ayetullah Hatemi: ABD dünyada barışı bulamayacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ayetullah Hatemi: ABD dünyada barışı bulamayacak - Son Dakika Dünya

Ayetullah Hatemi: ABD dünyada barışı bulamayacak

6 saat önce

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Ahmed Hatemi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ölmesinin ardından İran'da Cuma Namazı verdiği hutbede, "ABD dünyada barışı bulamayacak" dedi.

Ayetullah Hatemi: ABD dünyada barışı bulamayacak, System.String[]

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Ahmed Hatemi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ölmesinin ardından İran'da Cuma Namazı verdiği hutbede, "ABD dünyada barışı bulamayacak" dedi.

İran merkezli Mehr Haber Ajansı'ndaki habere göre, Ayetullah Ahmed Hatemi, Cuma Namazı'nda verdiği hutbede ABD'nin bir zafer kazanmadığını ancak çöküşüne yaklaştığını belirterek, "ABD dünyanın hiçbir yerinde barışı bulamayacak. Bugün Irak, Suriye ve Lübnan'daki direniş hareketi, Süleymani'nin intikamını almak istiyor. Bölgedeki bu zararlıların varlığını sona erdirmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.


Muhammed Hatemi, Kasım Süleymani, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kasım Süleymani'nin cenazesi pazar günü İran'da defnedilecek
İran ABD'yi temsil eden İsviçre Büyükelçisi'ni ikinci kez Dışişleri'ne çağırdı Karamollaoğlu'ndan Süleymani mesajı: Hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladım AB'den Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici

Son Dakika Haberleri
20:37 Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
20:36 KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre: "Amaç Türkiye ve KKTC'yi dışlayarak egemenlik oluşturmak" - Son Dakika Haber
20:27 Karamollaoğlu'ndan Süleymani mesajı: Hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladım - Son Dakika Haber
20:22 Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika Haber
20:17 İran Milli Güvenlik Konseyi: "ABD'den intikam alacağız" - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 20:47:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayetullah Hatemi: ABD dünyada barışı bulamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]