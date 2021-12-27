AYGAD'da genel kurul heyecanı! Ahmet Işıkdağ güven tazeledi - Son Dakika

Kısa adı AYGAD olan Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği'nin olağan genel kurulu yapıldı.Dernek genel merkezinde yapılan kongrede başkan değişmezken, yönetim kurulu üyelerine yeni isimler katıldı.

"ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM OLDU"

Seçim öncesinde Başkan Işıkdağ; üyelerden daha katılımcı, aktif bir yol izlemelerini belirterek "Bizim sizlere ihtiyacımız var. Birlik olmaya, mücadelemizde daha emin adımlar ile yürümek için; maddi olarak değil manevi ve fikren yanımızda olmanıza ihtiyacımız var. Katılımcı bir sistem ile derneğimizin sesi daha gür çıkacak ve daha başarılı çalışmalar imza atacağız. Birçok projemiz oldu. Pandemi nedeni ile yapamadığımız projelerimiz de oldu. Yeni bir döneme merhaba diyoruz. Yeni yönetimimizde kadın gazetecilerimizin de olduğu daha katılımcı bir anlayış ile yolumuza devam edeceğiz. Mesleki açıdan her zaman önceliğimiz eğitim oldu. Bu dönemde de çalışmalarımız devam edecek. Bu kez yabancı dil ile ilgili önemli bir adım atacağız" dedi.

"MESLEK MÜCADELEMİZİ DOĞRU ANLATMALIYIZ"

Vural Dağtekin ise gündem dışı söz alarak şunları söyledi: "Bizler bu mesleği severek, isteyerek ve gönülden yapıyoruz.Bizler alanda, sahada yaptığımız işlerde rekabet edebiliriz. Ancak bu, mesleği daha iyi yapabilmek adına olmalıdır. Kişiselleştirmemeliyiz.Bizler meslek mücadelemizi daha fazla yaygınlaştırmalı ve doğru anlatmalıyız. Dayanışma adına birlikte olmalıyız."

Yapılan kongre sonucuna göre;

- Başkan Ahmet Işıkdağ

YÖNETİM ASİL

1.Vural Dağtekin

2.Bilal Parlak

3.Tahsin Kara

4.İbrahim Temel

5.Nevin Özbar

6.Sevilay Dursun

7.Süleyman Hilmi Eren

8.Kenan Baylan

9. Fırat Aydınay

10.Halil Yaşar

11.Olgun Kızıltepe

12.Necmettin Sezen

13.Yasemin Eryıldız

YÖNETİM YEDEK ÜYELER

1.Bülent Çimen

2.Kasım Kılıç

3.Burhan Işıkdağ

4.Hakan Yetişkin

5.Halil Topal

6.Abdullah Kaptan

7.Gizem Çelik

8.Yusuf Özgür Bülbül

DENETİM ASİL

1. Müslüm İnan

2.Hava Güney

3. Gülay Kılıç

YEDEK

1.Emrullah Beşiroğlu

2.Seçil Eskioğlu

3.Erdem Talaş

DİSİPLİN ASİL

1.Kubilay Öztürk

2.Enver Tuksal

3.Yaşar Kaba

DİSİPLİN YEDEK

1.Taha Doğukan Yıldırım

2. Musa Has

3.Tevfik Erk