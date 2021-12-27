AYGAD'da genel kurul heyecanı! Ahmet Işıkdağ güven tazeledi - Son Dakika

Kısa adı AYGAD olan Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği'nin olağan genel kurulu yapıldı.Dernek genel merkezinde yapılan kongrede başkan değişmezken, yönetim kurulu üyelerine yeni isimler katıldı.
Seçim öncesinde Başkan Işıkdağ; üyelerden daha katılımcı, aktif bir yol izlemelerini belirterek "Bizim sizlere ihtiyacımız var. Birlik olmaya, mücadelemizde daha emin adımlar ile yürümek için; maddi olarak değil manevi ve fikren yanımızda olmanıza ihtiyacımız var. Katılımcı bir sistem ile derneğimizin sesi daha gür çıkacak ve daha başarılı çalışmalar imza atacağız. Birçok projemiz oldu. Pandemi nedeni ile yapamadığımız projelerimiz de oldu. Yeni bir döneme merhaba diyoruz. Yeni yönetimimizde kadın gazetecilerimizin de olduğu daha katılımcı bir anlayış ile yolumuza devam edeceğiz. Mesleki açıdan her zaman önceliğimiz eğitim oldu. Bu dönemde de çalışmalarımız devam edecek. Bu kez yabancı dil ile ilgili önemli bir adım atacağız" dedi.
Vural Dağtekin ise gündem dışı söz alarak şunları söyledi: "Bizler bu mesleği severek, isteyerek ve gönülden yapıyoruz.Bizler alanda, sahada yaptığımız işlerde rekabet edebiliriz. Ancak bu, mesleği daha iyi yapabilmek adına olmalıdır. Kişiselleştirmemeliyiz.Bizler meslek mücadelemizi daha fazla yaygınlaştırmalı ve doğru anlatmalıyız. Dayanışma adına birlikte olmalıyız."
Yapılan kongre sonucuna göre;
- Başkan Ahmet Işıkdağ
YÖNETİM ASİL
1.Vural Dağtekin
2.Bilal Parlak
3.Tahsin Kara
4.İbrahim Temel
5.Nevin Özbar
6.Sevilay Dursun
7.Süleyman Hilmi Eren
8.Kenan Baylan
9. Fırat Aydınay
10.Halil Yaşar
11.Olgun Kızıltepe
12.Necmettin Sezen
13.Yasemin Eryıldız
YÖNETİM YEDEK ÜYELER
1.Bülent Çimen
2.Kasım Kılıç
3.Burhan Işıkdağ
4.Hakan Yetişkin
5.Halil Topal
6.Abdullah Kaptan
7.Gizem Çelik
8.Yusuf Özgür Bülbül
DENETİM ASİL
1. Müslüm İnan
2.Hava Güney
3. Gülay Kılıç
YEDEK
1.Emrullah Beşiroğlu
2.Seçil Eskioğlu
3.Erdem Talaş
DİSİPLİN ASİL
1.Kubilay Öztürk
2.Enver Tuksal
3.Yaşar Kaba
DİSİPLİN YEDEK
1.Taha Doğukan Yıldırım
2. Musa Has
3.Tevfik Erk
Son Dakika › Medya › AYGAD'da genel kurul heyecanı! Ahmet Işıkdağ güven tazeledi - Son Dakika