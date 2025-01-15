AYGAD'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için anlamlı program - Son Dakika
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AYGAD'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için anlamlı program

AYGAD\'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için anlamlı program

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (AYGAD) 10 Ocak Gazeteciler günü münasebetiyle basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Programda bir konuşma yapan ve basının karşılaştığı zorluklara değinen Dernek Başkanı Ahmet Işıkdağ, dünya genelindeki gazeteci ölümleri, tutuklamalar ve yerel basının yaşadığı sorunları gündeme taşıdı.

15.01.2025 15:41
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Kısa adı AYGAD olan Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel olarak Gezegen Jüpiter Kafe'de kahvaltılı bir program düzenledi.

Etkinliğe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Dr. Dilek Kars ve Adem Uçar, Kartal Belediyesi Basın Müdürü Coşku Bozduman, Avrasya Gazeteciler Dernek Başkanı Oğuzhan Bayrak, Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK) Başkanı İzzet Aydın ve çok sayıda ulusal ve yerel gazeteci katıldı. Programda konuşmasına, yakın zamanda vefat eden AYGAD Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Çimen'i rahmetle anarak başlayan Işıkdağ, ebediyete intikal eden tüm basın emekçilerine başsağlığı diledi.

2024: Gazetecilik tarihinin en acı yılı

Başkan Ahmet Işıkdağ, 2024 yılının gazetecilik için "acı bir bilanço" olduğunu belirterek, dünya genelinde öldürülen gazeteci sayısının son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti. Işıkdağ, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Ukrayna'dan Myanmar'a kadar birçok çatışma bölgesinde hayatını kaybeden gazetecilerin durumuna dikkat çekti. " Filistin, gazeteciler için en tehlikeli ülke olmaya devam ediyor" diyen Işıkdağ, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları sonucunda 145'ten fazla gazetecinin hayatını kaybettiğini ve bu süreçte gazetecilere yönelik baskıların arttığını vurguladı.

AYGAD'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için anlamlı program

Türkiye'de yerel basının zorlukları

Başkan Işıkdağ, Türkiye'deki gazetecilerin karşılaştığı zorluklara da değindi. Özellikle yerel basının ekonomik sıkıntılar, liyakat eksikliği ve yerel yönetimlerin baskıları ile mücadele ettiğini belirtti. Basının tarafsız, doğru ve halkın menfaatine hizmet eden bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Işıkdağ, gazetecilere yönelik haksız muameleleri kabul etmediklerini ifade etti.

AYGAD'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için anlamlı program

Teknolojiye uyum ve yeni nesil gazetecilik

Işıkdağ, gazeteciliğin dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlaması gerektiğini belirterek, bu kapsamda İngilizce dil eğitimi, teknoloji uyumlu eğitim seminerleri ve dijital medya çalışmaları gibi projeler geliştirdiklerini söyledi. Ayrıca yerel yönetimlerle iş birliği yaparak halkla sağlıklı diyalog kurmayı hedefleyen projeler üzerinde de durdu.

Gazeteciler demokrasinin temel taşıdır

Konuşmasının sonunda, gazetecilerin demokrasinin en önemli parçası olduğunu vurgulayan Işıkdağ, Atatürk'ün "Gazeteciler fazilet adalarıdır" sözünü hatırlatarak meslektaşlarına teşekkür etti. Bu özel günün, gazetecilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulma adına farkındalık yaratması gerektiğini belirtti.

Program, Başkan Işıkdağ'ın konuşmasının ardından meslektaşlarının öneri ve görüşlerini dinlemesiyle devam etti ve toplu fotoğraf çekimi ile sonlandırıldı.

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Son Dakika Medya AYGAD'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için anlamlı program - Son Dakika

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