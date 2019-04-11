Son Dakika Haberleri: Aygaz'a Mineral Yakıtlar İhracatı Ödülü

Aygaz'a Mineral Yakıtlar İhracatı Ödülü

40 dakika önce

Aygaz AŞ, İhracatın Yıldızları Ödülleri kapsamında mineral yakıtlar ihracatı kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Aygaz'a Mineral Yakıtlar İhracatı Ödülü, System.String[]
Aygaz AŞ, İhracatın Yıldızları Ödülleri kapsamında mineral yakıtlar ihracatı kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği İhracatın Yıldızları Ödülleri kapsamında Aygaz, mineral yakıtlar ihracatı kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

2018 sonunda 2 bin 400'den fazla tüp gaz bayisi ve bin 700'ü aşkın otogaz istasyonuyla hizmet veren Aygaz, gaz aletleri ihracatı da yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:45 Kaynak: AA
İstanbul, Aygaz A.Ş, Ekonomi
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