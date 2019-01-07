Aygaz AŞ Londra'da Şube Açacak
1 saat önce
ANKARA (AA) – Aygaz AŞ, Londra'da şube açmaya karar verdiklerini duyurdu.
ANKARA (AA) – Aygaz
AŞ, Londra
'da şube açmaya karar verdiklerini duyurdu.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na yaptığı açıklamada, kararın sektördeki benzer uygulamaların ve gelişmelerin değerlendirilmesi sonucunda alındığı belirtilerek, "Uluslararası piyasalardaki fırsatları daha yakından takip ederek, yurtdışı piyasalarda üçüncü taraflar ile ticaret hacmimizi arttırmak ithalat, ihracat ve transit operasyonlarımızı desteklemek ve tedarik zincirinden ek değer üretebilmek amaçlarıyla ticaret (trading) yapmak üzere Londra'da bir şube açılmasına karar verilmiştir" denildi.
1961 yılında kurulan Aygaz, LPG temini, stoklanması, dolumu ve LPG'li cihaz üretimi ile satışını kapsayan süreçleri gerçekleştiren entegre bir şirket. LPG sektöründe faaliyet gösteren halka açık ilk şirket olan Aygaz, 81 ilde 4 bine varan tüpgaz bayi ve otogaz istasyonuyla hizmet veriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:31 Kaynak: AA
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