Son Dakika Haberleri: Aygaz AŞ Londra'da Şube Açacak

Aygaz AŞ Londra'da Şube Açacak

1 saat önce

ANKARA (AA) – Aygaz AŞ, Londra'da şube açmaya karar verdiklerini duyurdu.

Aygaz AŞ Londra'da Şube Açacak, System.String[]
ANKARA (AA) – Aygaz AŞ, Londra'da şube açmaya karar verdiklerini duyurdu.


Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, kararın sektördeki benzer uygulamaların ve gelişmelerin değerlendirilmesi sonucunda alındığı belirtilerek, "Uluslararası piyasalardaki fırsatları daha yakından takip ederek, yurtdışı piyasalarda üçüncü taraflar ile ticaret hacmimizi arttırmak ithalat, ihracat ve transit operasyonlarımızı desteklemek ve tedarik zincirinden ek değer üretebilmek amaçlarıyla ticaret (trading) yapmak üzere Londra'da bir şube açılmasına karar verilmiştir" denildi.


1961 yılında kurulan Aygaz, LPG temini, stoklanması, dolumu ve LPG'li cihaz üretimi ile satışını kapsayan süreçleri gerçekleştiren entegre bir şirket. LPG sektöründe faaliyet gösteren halka açık ilk şirket olan Aygaz, 81 ilde 4 bine varan tüpgaz bayi ve otogaz istasyonuyla hizmet veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:31 Kaynak: AA

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Aygaz A.Ş, Londra, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'le Görüşmelere Başladı Bankalar Birliği: Futbol Kulüplerinin Borçlarının Bankaya Devredilmesi Söz Konusu Değil

İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi Üniversitede Pompalı Tüfekle İntihar Girişimi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 20:36:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aygaz AŞ Londra'da Şube Açacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]