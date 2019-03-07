Son Dakika Haberleri: Aygaz, Asya'ya açıldı

Aygaz, Asya'ya açıldı

1 saat önce

Dünya evsel LPG tüketimininde en büyük paya ve en hızlı büyüme trendine sahip olan Asya pazarına açılan Aygaz, Bangladeş'te ülkenin önde gelen şirketlerinden United Enterprises ile anlaştı.

Aygaz, Asya'ya açıldı, System.String[]
Dünya evsel LPG tüketimininde en büyük paya ve en hızlı büyüme trendine sahip olan Asya pazarına açılan Aygaz, Bangladeş'te ülkenin önde gelen şirketlerinden United Enterprises ile anlaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:20 

Bangladeş, Asya, Aygaz A.Ş, Ekonomi
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