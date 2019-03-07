Aygaz, Asya'ya açıldı
1 saat önce
Dünya evsel LPG tüketimininde en büyük paya ve en hızlı büyüme trendine sahip olan Asya pazarına açılan Aygaz, Bangladeş'te ülkenin önde gelen şirketlerinden United Enterprises ile anlaştı.
Dünya evsel LPG tüketimininde en büyük paya ve en hızlı büyüme trendine sahip olan Asya
pazarına açılan Aygaz
, Bangladeş
'te ülkenin önde gelen şirketlerinden United Enterprises ile anlaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:20
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