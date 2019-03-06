Aygaz Bangladeş'te United Enterprises Anlaşma İmzaladı

LPG şirketi Aygaz, Bangladeş'te LPG temini, dolumu ve dağıtımı yapmak üzere ülkenin en büyük şirketlerinden United Enterprises ile imzaladığı anlaşma ile dünya evsel LPG tüketiminde en yüksek paya ve büyüme eğilimine sahip Asya pazarına giriyor.

LPG şirketi Aygaz, Bangladeş'te LPG temini, dolumu ve dağıtımı yapmak üzere ülkenin en büyük şirketlerinden United Enterprises ile imzaladığı anlaşma ile dünya evsel LPG tüketiminde en yüksek paya ve büyüme eğilimine sahip Asya pazarına giriyor.



Aygaz'ın, uluslararası piyasalardaki fırsatları daha yakından takip ederek, yurtdışı piyasalarda üçüncü taraflarla ticaret hacmini artırmak amacıyla bir süre önce Londra'da da bir şube açtığı belirtilirken, Aygaz ve United Enterprises'ın yarı yarıya pay sahibi olacağı şirket, ortak yönetim esaslarına göre faaliyette bulunacak.



Şirket için ortaklık sözleşmesi 5 Mart tarihinde United Enterprises'ın Dakka'daki merkez ofisinde Koç Holding Enerji Grubu Başkanı ve Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Eyüboğlu, Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, Koç Holding Baş Hukuk Müşaviri Kenan Yılmaz, Aygaz Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ferda Erginoğlu, United Enterprise& Co.Ltd Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Mahmood Raja ve United Enterprises CEO'su Moinuddin Hasan Rashid'in katılımı ile imzalandı.



Aygaz ve United Enterprises ortaklığı ile ilgili konuşan Koç Holding Enerji Grup Başkanı ve Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Eyüboğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Aygaz, LPG'nin temini, stoklanması, dolumu ve LPG'li cihaz üretimiyle satışını kapsayan süreçleri gerçekleştiren entegre bir LPG şirketi olarak 1961 yılında kuruldu. İlk günden bu yana da Türkiye LPG sektöründe liderliği elinde bulunduruyor. Bugün Türkiye'nin 11'inci büyük sanayi kuruluşu olan şirketimiz, Avrupa'nın da önde gelen LPG ithalatçıları arasında. Aygaz LPG sektöründe önemli deneyime sahip. Bu deneyimi, uluslararası alana taşıyarak, Aygaz'ın marka değerini ve dünya LPG pazarındaki konumunu güçlendirerek, sürdürülebilir büyüme sağlamayı ve geleceğe yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bangladeş'in Aygaz'ını oluşturmayı hedefliyoruz."



Yatırım kapsamında ilk tesis inşaatına bu yılın son çeyreğinde başlamayı planladıklarını belirten Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel de söz konusu anlaşmayla ilgili şu yorumu yaptı:



"Yatırımlarımızı ilk dört yıl için, pazar ve satış gelişmelerine paralel ve kademeli olarak, payımız oranında katılım sağlayacağımız şekilde yaklaşık 150 milyon dolar olarak öngördük. LPG sektöründe edindiğimiz 58 yıllık birikimle Bangladeş LPG pazarında fark yaratacağımıza inanıyoruz. Faaliyetlerimizi, Bangladeş LPG sektöründe, değer zincirinin her aşamasında yer alan öncü şirket olma vizyonuyla sürdüreceğiz. Yatırımımız ile Bangladeş'teki ticari faaliyetlerin yanısıra, yeni fırsatları da değerlendirerek bölgedeki büyüme olanaklarını takip edeceğiz." (Fotoğraflı) - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İspanya Ligi, 4 Yılda Ekonomik Gücünü İkiye Katladı

Dünyanın En Ucuz İnternetini Kullanan Ülke Hindistan Oldu

Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü

Şüphe Üzerine Arandı! Genç Kızın Çantasından Çıkanlar Polisi Bile Şaşırttı