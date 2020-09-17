Aygaz Dünyası'na gümüş ödül - Son Dakika

Aygaz, dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından olan Stevie International Business Awards'ta kurumsal dergisi Aygaz Dünyası ile "En İyi Kurumsal Yayın" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en çok tercih edilen LPG markası olan Aygaz, kurumsal dergisi "Aygaz Dünyası" ile uluslararası ödüle layık görüldü.

2002 yılından bu yana dünya çapında kuruluşların ve profesyonellerin başarılarını ödüllendiren dünyanın en prestijli ödüllerinden ABD merkezli Stevie International Business Awards'ta kazananlar belli oldu.

Yapılan değerlendirme sonucunda, kurum içi haberlerin yanı sıra sosyal ve kültürel yaşamdan kesitlerin paylaşıldığı, LPG sektöründe ulusal ve uluslararası alandaki gelişmelerin yer aldığı Aygaz'ın üç aylık kurumsal yayın organı Aygaz Dünyası, Stevie Awards'ta gümüş ödülün sahibi oldu.

Müşteri hizmetleri, iş geliştirme ve satış uzmanları alanında dünyanın önde gelen ödüllerinden olan Stevie, prestijli International Business Awards ve American Business Awards'ın yaratıcıları tarafından düzenleniyor. Dünyanın en gözde ödüllerinden biri haline gelen Stevie Ödülü sekiz farklı dalda organize ediliyor.