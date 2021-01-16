Aygaz ve McKinsey, Aykargo ile kargo sektöründe - Son Dakika

Aygaz ve McKinsey, Aykargo ile kargo sektöründe

16.01.2021 10:33
Aygaz ve McKinsey, Aykargo ile kargo sektöründe, System.String[]

Aygaz, kurumiçi girişimcilik ve inovasyon faaliyetleri kapsamında çalışanlarının fikir önderliğinde oluşturulan ve yenilikçi bakış açısıyla hayata geçirdiği Aykargo'yla kargo sektöründe güçlü bir adım attı.

Aygaz, kurumiçi girişimcilik ve inovasyon faaliyetleri kapsamında çalışanlarının fikir önderliğinde oluşturulan ve yenilikçi bakış açısıyla hayata geçirdiği Aykargo'yla kargo sektöründe güçlü bir adım attı.

Koç Topluluğu şirketlerinden Aygaz açıklamasına göre, Aykargo'nun, Aygaz'ın mevcut bayi ağı ve eve teslimat tecrübesini kullanarak, e-ticaret ve büyüyen kargo dağıtım sektöründe faaliyetlerini geliştirmesi ve daha etkin yürütmesi amacıyla Aygaz, Aykargo ve McKinsey & Company arasında Ortaklık Çerçeve Sözleşmesi imzalandı.

15 Ocak tarihinde gerçekleşen imza törenine Koç Holding Enerji Grubu Başkanı ve Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Eyüboğlu, Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, Aykargo Genel Müdürü Özgün Şahin, McKinsey & Company Ortağı Bengi Korkmaz ve McKinsey & Company Kıdemli Ortağı Can Kendi katıldı.

Taraflarca Aykargo'ya ilk 5 yılda toplam 75 milyon ABD dolarına kadar yatırım yapılması ve ortaklık yapısının yüzde 80 Aygaz, yüzde 20 McKinsey & Company olarak belirlenmesi öngörülen Aykargo'nun, B2C odaklı ve teknolojik son nokta teslimat şirketi olma hedefiyle yola çıkarak Aygaz'ın tecrübesi, yaygın bayi ve alt yapısı ile 81 ilde hizmet vermesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Enerji Grubu Başkanı ve Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Eyüboğlu, Koç Enerji Grubu şirketlerinden olan ve Türkiye LPG sektörünün lideri konumundaki Aygaz'ın Türkiye'nin dört bir yanına uzanan geniş bayi ağıyla 60 yıldır her gün binlerce konut ve işyerinin kapısını çaldığını belirtti.

Eyüboğlu, "Verdiği kaliteli ve güvenli hizmetin en somut ve gurur verici kanıtının ise halkımızın kurulduğu ilk günden itibaren sektör liderliğini markamıza teslim etmesi olduğunu söyleyebilirim. İşte Aygaz'ın bu köklü deneyimi ve 81 ile yayılan güçlü lojistik altyapısı ile temelleri atılan Aykargo'nun kargo sektörüne yeni ve güçlü bir soluk getireceğine inancım tam. Bu kapsamda, McKinsey & Company gibi çeşitli sektörlerde ulusal ve uluslararası çapta köklü deneyime sahip güçlü bir marka ile oluşturduğumuz iş birliğinin Aykargo'ya olduğu kadar ülkemizde kargo sektörüne de önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Her gün 60 binden fazla konuta ve 1 milyonu aşkın araç sahibine ürün temin ediyoruz"

Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel ise Aykargo'nun Türkiye'nin en güçlü teknoloji odaklı kargo şirketi haline gelmesi hedefi ile çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizerek, inovasyon faaliyetleri kapsamında projelendirdikleri işlere liderlik ettiklerini aktardı.

Tezel, "Aykargo gibi kargo sektörüne kazandırılan bu girişimi hayata geçirmekten son derece gururluyuz. 81 ilde 4 bine varan tüpgaz bayimiz ve otogaz istasyonumuzla her gün 60 binden fazla konuta ve 1 milyonu aşkın araç sahibine ürün temin ediyoruz. Türkiye'de tüketicilerin en çok tercih ettiği, uluslararası alanda saygın ve güçlü bir konuma sahip olan bir marka olarak, sektöre önemli bir kazanım olduğunu düşündüğümüz Aykargo ile güçlü lojistik altyapımızın verdiği imkanlar ve McKinsey'nin uzun yıllara dayanan tecrübesinden faydalanarak müşteri memnuniyetini bu alanda en üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

McKinsey & Company şirket ortağı Bengi Korkmaz da "Aygaz ile gerçekleştirdiğimiz stratejik iş birliği ile büyümekte olan kargo dağıtım sektöründe farklılık yaratacak ve tüketicileri merkeze koyacak hizmetler vermek amacındayiz. Aykargo'nun ülkemize hayırlı olmasını dileriz." açıklamasını yaptı.

Girişimcilik, McKinsey, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aygaz ve McKinsey, Aykargo ile kargo sektöründe - Son Dakika Ekonomi


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