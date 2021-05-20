Aygır Depoları, Hamidiye Kültür Parkı'na dönüşüyor - Son Dakika

Aygır Depoları, Hamidiye Kültür Parkı'na dönüşüyor

20.05.2021 23:10

Aygır Depoları, Hamidiye Kültür Parkı'na dönüşüyor Orta Anadolu'nun en büyüklerinden biri, sona yaklaşılıyor Sivas'ta 1889 yılında 2. Abdülhamid Han'ın buyruğuyla kurulan Aygır Depoları, Hamidiye Kültür Parkı'na dönüşüyor Sivas'ta 1889 yılında 2.

Aygır Depoları, Hamidiye Kültür Parkı'na dönüşüyor

Orta Anadolu'nun en büyüklerinden biri, sona yaklaşılıyor

Sivas'ta 1889 yılında 2. Abdülhamid Han'ın buyruğuyla kurulan Aygır Depoları, Hamidiye Kültür Parkı'na dönüşüyor

SİVAS - Sivas'ta 1889 yılında 2. Abdülhamid Han'ın buyruğuyla kurulan Aygır Depoları, Hamidiye Kültür Parkı'na dönüşüyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 Eylül'de açılışı planlanan Hamidiye Kültür Parkı'nda incelemelerde bulunarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, teknik yetkililer ve yüklenici firmadan bilgi aldı.

"Hamidiye Kültür Parkı'nda 22 farklı özgün proje yürütülmektedir"

Sivas'ın tarım, turizm ve sanayide kalkınabilir bir il olacağını her fırsatta dile getirdiklerini anımsatan Vali Salih Ayhan, bu doğrultuda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ankara karayolu üzerindeki yıkılmakta olan Osmanlı eserlerine sahip çıkıp, yeni yüzüyle hizmet vermesi için gayret gösterdiklerini anlatan Vali Ayhan, "Sivas'ımızın hakikaten son zamanlarda en vizyon projelerden birisi Hamidiye Kültür Parkı. İçeriğiyle, amaçlarıyla, hizmet ettiği kitleyle çok anlam ve mana bulacak hummalı bir çalışma yürütmekteyiz. Hamidiye Kültür Parkı'nda 22 farklı özgün proje yürütülmektedir" dedi.

"4 Eylül'de açılışını planlıyoruz"

Projenin tamamlanması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Vali Salih Ayhan, "Sürekli sahadayız. Çok ciddi emek var. İlmek ilmek işliyoruz ve en kısa zamanda da Sivas'ımızın, bölgemizin ve hemşehrilerimizin hizmetine burayı sunacağız. Biliyorsunuz burada eğitim var, burada kültür var, burada sanat var, burada Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>spor var, burada sosyal yönü güçlü projeler var, ekonomi var ve tüm sektörlerle birlikte 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden hizmetler var. İçeriği çok zengin bir proje. Nezih ferah ve peyzajıyla da hakikaten insanların nefeslendiği rahatladığı güzel mekanlar var. Salgın sürecinde vatandaşlarımızın bu tür doğal yerlere ihtiyacı oluştu. İnşallah 4 Eylül'e açılışını planlıyoruz. Burada 8 firma farklı başlık altında işini yürütmektedir. Hızlı yürümekteyiz, gayret göstermekteyiz. Tüm ekiple sahadayız" ifadelerini kullandı.

"Birkaç ay sonra doğa, tarihle bütünleşecek"

İki yılı aşkın süredir ciddi bir çalışma ortaya konduğunu anımsatan Vali Salih Ayhan, "Tüm detaylar düşünülerek hayata geçen projenin peyzajı da bittiği zaman doğa, tarihle bütünleşecek. Peyzajı, İç Anadolu Bölgesi'nde yapılan çevre projesi içerisinde en yüksek değerde ve nitelikte bir iş olacak. Sadece 3000 adet nitelikli yani buranın iklimine dokusuna uygun, büyük boylu 15-20 yıllık yapraklı ağaçlar olacak. 100 bine yakında çalı ve mazı tarzı çevreye uygun çalılar olacak. Dolayısıyla bunların hepsini düşündüğümüz zaman 250 bin metre kare içerisinde güzel bir iş ortaya çıkacak. Çok kıymetli bir iş. Çok değerli bir iş. Sivaslıların heyecanla beklediğini biliyoruz. Bir an öncede bu hizmeti vatandaşla buluşturmak içinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Onlarda gece gündüz çalışıyorlar. 4 Eylül'de Kongremizin 102. yıl dönümünde Sivaslı hemşerimize 102. yıl armağanını bir an önce hediye etmek için canla başla çalışıyoruz. Orta Anadolu'nun en büyük kültür parklarından biri Sivas'a kazandırılıyor" dedi.

Aygır Depoları, Hamidiye Kültür Parkı'na dönüşüyor
Aygır Depoları, Hamidiye Kültür Parkı'na dönüşüyor
Aygır Depoları, Hamidiye Kültür Parkı'na dönüşüyor
Aygır Depoları, Hamidiye Kültür Parkı'na dönüşüyor

Abdülhamid Han, Hamidiye, Eylül, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Aygır Depoları, Hamidiye Kültür Parkı'na dönüşüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Duygu Özaslan'ın eski halinden eser kalmadı! Bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Duygu Özaslan'ın eski halinden eser kalmadı! Bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Kaynar suyla yanan Beril bebek ve Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'nun fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Kaynar suyla yanan Beril bebek ve Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'nun fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Son Dakika! Bakan Koca, 120 milyon doz Biontech aşısını işaret edip müjdeyi verdi: Salgının sonu görünüyor Son Dakika! Bakan Koca, 120 milyon doz Biontech aşısını işaret edip müjdeyi verdi: Salgının sonu görünüyor Rize'de protesto edilen Meral Akşener'le ilgili provokasyon çağrısı: Taşlayın, öldürün pompalı tüfekle Rize'de protesto edilen Meral Akşener'le ilgili provokasyon çağrısı: Taşlayın, öldürün pompalı tüfekle Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Bakan Kurum'dan CHP'li başkana Salda Gölü tepkisi: Hiç beklemek yok, hemen başlatın Bakan Kurum'dan CHP'li başkana Salda Gölü tepkisi: Hiç beklemek yok, hemen başlatın Tepkiler sonrası Hadise'den yeni Eurovision açıklaması! Sunucu ile aralarındaki diyaloğu paylaştı Tepkiler sonrası Hadise'den yeni Eurovision açıklaması! Sunucu ile aralarındaki diyaloğu paylaştı 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Aboubakar'a veda gibi sözler Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Aboubakar'a veda gibi sözler         
22:22
Son Dakika: İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı Son Dakika: İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı         
22:17
Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı         
21:42
Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı         
21:29
Rize'de protesto edilen Meral Akşener: Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı Rize'de protesto edilen Meral Akşener: Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı         
20:30
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Tunceli'de Tunceli'de "canlı bomba" krizi! 2 jandarma açığa alındı         
18:25
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum         
14:38
Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu         
14:09
Geri geri yürüyerek denize giren turistleri görenler, dönüp bir daha baktı Geri geri yürüyerek denize giren turistleri görenler, dönüp bir daha baktı         
13:04
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı         
09:47
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz         
00:19
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 23:29:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aygır Depoları, Hamidiye Kültür Parkı'na dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement