Aygır gölü'nde buz tabakasının kırılma anında çıkardığı ses ürkütüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aygır gölü'nde buz tabakasının kırılma anında çıkardığı ses ürkütüyor - Son Dakika

Aygır gölü'nde buz tabakasının kırılma anında çıkardığı ses ürkütüyor

6 saat önce

Aygır Gölü'nde buz tabakasının kırılma anında çıkardığı ses ürkütüyorDOĞU Anadolu Bölgesi'nde kış aylarının en çetin geçtiği iller arasında yer alan Kars'ın Susuz ilçesi sınırlarındaki buz tutan Aygır Gölünde buz kalıpları havaların ısınmasıyla kırılmaya başladı.

Aygır Gölü'nde buz tabakasının kırılma anında çıkardığı ses ürkütüyor

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde kış aylarının en çetin geçtiği iller arasında yer alan Kars'ın Susuz ilçesi sınırlarındaki buz tutan Aygır Gölünde buz kalıpları havaların ısınmasıyla kırılmaya başladı. Buzların kırılma anında çıkardığı sesler ise göl üstünde gezinen fotoğrafçıları ürkütüyor.

Susuz'daki 2 bin 941 metrekare alanı kaplayan Aygır gölün yüzeyi çetin kış şartlarında tamamen buzla kaplandı. Kış mevsimi olduğu için kenara çekilen kayığın karlar altında kaldığı gölde eskimo usulü balık avlayan amatör balıkçıların açtıkları avlanma çukurlarına da rastlanıyor. Volkanik kayaçlar üzerinde oluşmuş lav set gölü olan Aygır Gölü, bölgenin tescilli sulak alanlardan biri olarak biliniyor. Aygır Gölü, buz tutunca ortaya ilginç görüntüler de çıkıyor. Buzdan şekillerin yanı sıra buz kalıplarında donan yavru balıklarda ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Mantarı andıran donmuş su kabarcıkları, buzun derinliğini gösteren kırılma anları da fotoğrafçılar için güzel görüntüler sunuyor.

Hava sıcaklığının artması üzerine oluşan buz tabakası da erimeye başladı. Buz tabakasının erirken çıkardığı sesler, göl üzerine yürüyenleri endişelendiriyor. Fotoğrafçı Engin Eratlar, "Fotoğraflamak için göle geldim. İnsanı ürperten bir görüntüsü var. Buzlar çatlamış üzerinde biraz gezdiğiniz zaman çatırdı sesleri geliyor. Bu da biraz korkutuyor. Gölde garip seslerde var. Çözemedik merak ettik. Elbet bunun bilimsel açıklaması vardır ancak biz bilemiyoruz. Gerçekten turizme kazandırılması gereken bir yer. Yerel yönetimlerin buranın tanıtılmasında önemli adımlar atmasını bekliyoruz. Burası için yetkililerin proje üretmeleri gerek" dedi.

Aygır gölü'nde buz tabakasının kırılma anında çıkardığı ses ürkütüyor

Susuz, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun açılışını bizzat yaptı
Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç şehidimiz var Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 16:09:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aygır gölü'nde buz tabakasının kırılma anında çıkardığı ses ürkütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]