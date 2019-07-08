Son Dakika Haberleri: Aygır Gölü'ne 50 bin yavru sazan bırakıldı
Son Dakika Güncel Haber

Aygır Gölü'ne 50 bin yavru sazan bırakıldı

56 dakika önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Aygır Gölü'ne 50 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Aygır Gölü'ne 50 bin yavru sazan bırakıldı, System.String[]
Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Aygır Gölü'ne 50 bin yavru sazan balığı bırakıldı.
Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında Adilcevaz'daki Aygır Gölü'ne 50 bin yavru sazan balığı bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemiz su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altındaki türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla Bakanlığımızca yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması projesinin 2019 yılı üretim ve balıklandırma programı kapsamında Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretimi gerçekleştirilen 50 bin yavru sazan bağlı Adilcevaz'daki Aygır Gölü'ne bırakılmıştır."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:51 Kaynak: AA
Adilcevaz, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli otomobilde imzalar atılmaya başlandı! 62 şirketle görüşülüyor İşte Ali Babacan'ın partisine katılacağı konuşulan isimler Yunanistan'da yeni kabine belli oldu Gümüşhane'de koliform bakterisi alarmı! 118 kişi hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 22:47:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aygır Gölü'ne 50 bin yavru sazan bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]