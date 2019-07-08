Aygır Gölü'ne 50 bin yavru sazan bırakıldı
56 dakika önce
Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Aygır Gölü'ne 50 bin yavru sazan balığı bırakıldı.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:51 Kaynak: AA
'in Adilcevaz
ilçesindeki Aygır Gölü'ne 50 bin yavru sazan balığı bırakıldı.
Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında Adilcevaz'daki Aygır Gölü'ne 50 bin yavru sazan balığı bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemiz su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altındaki türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla Bakanlığımızca yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması projesinin 2019 yılı üretim ve balıklandırma programı kapsamında Elazığ
Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretimi gerçekleştirilen 50 bin yavru sazan bağlı Adilcevaz'daki Aygır Gölü'ne bırakılmıştır."
Yerli otomobilde imzalar atılmaya başlandı! 62 şirketle görüşülüyor
İşte Ali Babacan'ın partisine katılacağı konuşulan isimler
Yunanistan'da yeni kabine belli oldu
Gümüşhane'de koliform bakterisi alarmı! 118 kişi hastaneye kaldırıldı