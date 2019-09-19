Aygır Gölünde avlanan balıkçılar yeni sezonda umutsuz

Kars'ta sezonu açan balıkçılar çoğu zaman eli boş dönüyor

Aygır Gölü'nde 19 yıldır tek başına balıkçılık yapıyor

KARS - Balık sezonunun açılmasıyla birlikte Kars'ta ağlarını göllere atan balıkçılar, çoğu zaman elleri boş dönüyor. Sezona buruk başlayan balıkçılar, günü iki, üç sazan balığıyla kapatıyor.

Karslı balıkçı Nurhak Yazar, 2 bin 300 rakımlı Aygır Gölü'nde balık tutarak geçimini sağlıyor. Tuttuğu balıkları satan balıkçı Yazar, her sabah gün doğmadan balığa çıkıyor. Balıkçı Nurhak Yazar, bu yıl gölden balık çıkmadığını, bazı günlerde ağlarını boş çektiğini belirtti.

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Taşlıca köyünde yaşayan Nurhak Yazar, Aygır Gölü'nde tek başına balıkçılık yapıyor. Ağlarını temizleyerek motorlu kayığına yükleyen Yazar, 2 veya 3 kişinin yaptığı işi tek başına yapıyor. Nurhak Yazar, gölden tuttuğu balıkları satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

"Balık istediğimiz gibi çıkmıyor"

Yaklaşık 40 metre derinliği bulunan Aygır Gölü'nde 16 yıldır balıkçılık yapan Nurhak Yazar, "Yaklaşık 2-3 yıldır balık çok randımansız çıkıyor, çıkıyor diyebiliriz. 2 balık, 150 metre ağ çekmişim, tek başına balıkçılık, gel sat, kaç para tutar. İki tane sarıbalık başka da bir şey çıkmadı. Yeri geliyor, 50 balık ağa giriyor. Yeri geliyor bomboş çekebilirsin. Kısmet diyelim" dedi.

"Gece sabaha kadar ağ suda kalıyor"

Genelde tek olarak Aygır Gölü'nde balıkçılık yaptığını ifade eden Nurhak Yazar, "Aslında toru akşam atmam gerekiyor. Ama şimdi çektim saat 06.00'da sabah erken geliyorum. 3 saatimi alıyor. Ağı çektiğim gibi yerini değiştirip farklı bölgelere atıyorum. Ondan sonra ertesi sabaha kadar bekliyorum. Yani bir gece kalması gerekiyor. Ama kışın böyle değil, buzun altına attığım zaman balık bozulmadığı için, su soğuk olduğu için 3-4 günde bir çekebiliyorum. İşte gördüğünüz gibi kısmetimizde de bu varmış" diye konuştu.

Yaklaşık 19 yıldır Aygır Gölü'nde balıkçılık yapan Nurhak Yıldız, bilinçsiz avlanmanın balık neslini tükettiğini kaydetti. Yazar, önlem alınmadığı takdirde Kars'ta özellikle Çıldır Gölü başta olmak üzere Arpaçay baraj Gölü ve Aygır Gölü'nde sazan balığı neslinin kalmayacağına dikkat çekti.

Kars'ta balık sezonun açılmasıyla birlikte göllerde avlanan balıkçılar çoğu zaman eli boş dönüyor.