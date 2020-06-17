Aygır Pınarı'nın cazibesi artacak - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde 2016 yılında C tipi mesire alanı olarak tescillenen ve yeşil dokuya uygun olarak yapılan düzenleme çalışmasıyla daha kullanışlı hale gelen Aygır Pınarı'nın cazibesi son yapılan çalışmalarla artıyor.

Mesire alanında yer alan mescit ve tuvaletlerde düzenleme çalışması yürütan Bozkır Belediyesi ekipleri, düzenleme çalışmasında sona geldi.

Çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Aygır Pınarı'nın, Konya'nın ve Bozkır'ın incisi olduğunu, bu alanın cazibesinin gün geçtikçe daha da arttığını söyledi.

Düzenleme çalışmalarıyla Aygır Pınarı'nın mesire alanının cazibesinin daha da artacağını belirten Saygı, "2016 yılında C tipi mesire alanı olarak tescillenen ve yapılan düzenleme çalışmalarıyla daha kullanışlı hale gelen mesire alanımızı daha da kullanışlı hale getirmek için ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mesire alanımızda yer alan mescidimizi daha kullanışlı hale getirmemizin yanında alanda yer alan atıl durumda olan tuvaletlerimizi de yenileyerek daha kapasiteli ve daha kullanışlı bir tuvaleti de mesire alanımıza kazandırıyoruz." dedi.

Aygır Pınarı mesire alanının içinde yürüyüş alanları oluşturacaklarını da aktaran Saygı, şunları kaydetti:

"Mesire alanımızı sadece piknik ve kamp alanı olarak değil, yürüyüş ve gezinti yapılabilecek bir yer olarak da düşünüyoruz. Bu kapsamda belirlediğimiz alanlarda yürüyüş alanları oluşturacağız. Oluşturacağımız alanla birlikte hem günübirlik piknik, hem kamp hem de yürüyüş yapılarak misafirlerimizin doğayla iç içe olmasını sağlayacağız. Geçtiğimiz aylarda yine bu bölgede mesire alanımızın hemen yanına 3.500 metrekarelik alana dikimini gerçekleştirdiğimiz lavantalarımızın da meyvelerini inşallah önümüzdeki senelerde alacağız. Lavanta bahçemizden verim almaya başladığımızda Aygır Pınarı, bölgemizin ve Konya'mızın en önemli doğal yerlerinden biri haline gelmiş olacak, cazibesiyle adından söz ettirecektir."