Aygül Ebenin İsmi Yaşatılacak
1 saat önce
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Servisinde görev yapan ve 6 ay önce Elazığ'da trafik kazasında hayata veda eden ebe Aygül Kartal'ın ismi hastane eğitim salonunda yaşatılacak.
Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Servisinde görev yapan ve 6 ay önce Elazığ
'da trafik kazasında hayata veda eden ebe Aygül Kartal
'ın ismi hastane eğitim salonunda yaşatılacak.
Yaklaşık 6 önce Elazığ- Pertek
yolunun 15'inci kilometresinde meydana gelen kazada Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ebe Aygül Kartal'ın hayatını kaybetmişti.
Hayatını kaybeden Aygül Kartal'ın ismi babası Murat Kartal
ve kardeşinin katılımı ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi eğitim salonuna verildi. Düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölüm Başkanı Doç. Dr. Paşa Uluğ, Aygül Kartal'ın ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Törende bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik, "Aygül Kartal'a Allah'tan rahmet dilerken, siz mesai arkadaşlarına ve ailesine de Allah'tan sabır diliyorum" dedi. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:22 Kaynak: İHA
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