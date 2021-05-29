Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim

Çıktığı moda programıyla üne kavuşan Aygün Aydın, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen ve ifşa mesajlarıyla çok konuşulan Aydın, kişisel sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı videoda, Hakan Sabancı'yı evine çağırdı.

"SENİNLE BİRKAÇ ŞEY DENEMEK İSTİYORUM"

Yatak üzerinde çektiği hikayelerle Hakan Sabancı'yı davet eden Aydın, "Hakoş fotoğraf paylaşmışsın. Fark ettim ki biraz kilo almışsın, artık sıskoş değilsin. Biraz da sakalın çıkmış. Keşke burada olsaydın... Hakan hadi bana gelsene, seninle birkaç şey denemek istiyorum" ifadelerini kullandı.