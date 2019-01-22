Son Dakika Haberleri: Aygün Belediye Derincespor'da

Aygün Belediye Derincespor'da

1 saat önce

Ak Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün Belediye Derince Spor tesislerinde kulüp yöneticileri ve A takım oyuncuları ile bir araya geldi.

Aygün Belediye Derincespor'da, System.String[]

Spora ve tesisleşmeye önem vereceklerini yenileyen Zeki Aygün, "Bizler gelecek nesillerimizin ve gençliğimizin ilim, irfan, ahlak ve erdem gibi çok önemli kıymetlerle donatılmasını amaçlamaktayız. Spor bu hedeflerimize ulaşmamızda en büyük araçtır. Gençlerimizi sporun her alanına yönlendirmeli ve profesyonel sporcu yetişmesine katkı sağlamalıyız. Bu anlamda üzerimize ne düşüyorsa yapmayı ve gayret göstermeyi kendimize bir borç biliyoruz "dedi.

Derince Yenikent Mahallesinde bulunan spor tesislerinde incelemelerde bulunan Zeki Aygün, gelecek dönem içerisinde tesislerde yapılması öngörülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bili aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:12 Kaynak: Bültenler

Derince, Zeki Aygün, Güncel
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