Aygün, "Bu Seçim Bir Beka Seçimidir"
44 dakika önce
AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, Çınarlı Mahallesi'nde bulunan İzmit Gümüşhaneliler Derneğini ziyaret etti.
AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün seçim çalışmalarına Çınarlı Mahallesi'nde bulunan İzmit Gümüşhaneliler Derneği ziyareti ile devam etti. İzmit Gümüşhaneliler Derneği Başkanı ve Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara ve üyeler tarafından karşılanan Aygün'e meclis üyesi adayları da eşlik etti. "30 gündür sahadayız halkı dinliyor onların fikir ve istekleri ile projelerimize yön veriyoruz" diyen Aygün, "Önümüzdeki hafta beyannamemizi açıklayacağız" dedi.
OLANAKLAR SAĞLAYACAĞIZ
60 Evler'e yeni giriş yolunu hayata geçireceklerini belirten Aygün, "Vatandaşlarımızın bu konuda istekleri vardı. Bizler de beyannamemizde buna yer verdik. Ayrıca köyler bölgemiz için çalışmalarımız olacak. Köylülerimiz için kent merkezinde bir köylü pazarı oluşturacağız ve ürünlerini burada satmalarına olanak sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:07 Kaynak: Bültenler
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