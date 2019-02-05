Aygün, Çankırılılara Konuk Oldu

AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı zeki Aygün, SKM programları çerçeveisnde önceki akşam Çenedağ Mahallesi'nde bulunan Çankırılılar Derneği'nin konuğu oldu. Dernek Başkanı Recep Cengiz ve üyeler tarafından karşılanan Aygün, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti. Ziyarette Zeki Aygün'e başkan aday adaylarından İbrahim Şirin ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.

SİZ İSTEYİN, BİZ YAPALIM

Çankırılılar Dernek Başkanı Recep Cengiz, AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı olan Zeki Ağabeyimize başarılar diliyoruz" dedi. "Sizlerin önerileri ile yapacağımız çalışmalarda yol haritasını belirleyeceğiz" diyen Aygün, "Mahallelerde vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak projeler hazırlıyoruz. Bunları hem biz hem de Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız değerlendiriyor. Siz isteyin, biz yapalım" dedi.

SİZLER YÖN VERECEKSİNİZ

Altyapı çalışması tamamlanan sokaklarda 31 Mart sonrası hemen üst yapı çalışması başlatılacağını belirten Aygün, otopark konusunda gelen soruya, "Yakında hizmete girecek olan 1071 Kültür Merkezi'ndeki katlı otopark, ilçemiz için büyük önem taşıyor" dedi. Aygün daha sonra ulaşımdan spora, eğitimlerden çevre konusuna kadar kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.