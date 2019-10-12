Aygün'den Şahin'e 'Türkiye'de oyna' çağrısı

Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından FC St. Pauli'nin futbolcusu Enver Cenk Şahin, Barış Pınarı Harekatına destek vermesinden ötürü kulübüyle yaşadığı sorunlar sonrası Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi, BESİAD Başkanı ve Kastamonuspor Onursal Başkanı Cengiz Aygün, tepkilerin odağındaki futbolcuya Türkiye'de oynama çağrısında bulundu.



Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından FC St. Pauli'nin futbolcusu Enver Cenk Şahin, Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği Barış Pınarı Harekatına destek vermesinde kulübünün ve taraftarının tepkisine neden oldu. Bu tepkiler üzerine Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi, BESİAD Başkanı ve Kastamonuspor Onursal Başkanı Cengiz Aygün, Şahin'e destek vererek, "Gel Türkiye'de oyna, tüm masraflarını ben karşılayayım" dedi.



Almanya 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden ülkenin köklü takımlarından FC St. Pauli'nin futbolcusu Enver Cenk Şahin, kişisel Instagram hesabından Türkiye'nin askeri harekatına verdiği destek nedeniyle yoğun tepki gördü.



Sosyal medya paylaşımı sonrası taraftar gurubundan büyük tepki görerek takımdan gitmesi istenilen Enver Cenk Şahin'e destek Cengiz Aygün'den geldi.



Aygün'den Şahin'e transfer teklifi



Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi, Beşiktaşlı Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (BEİSAD) ve Kastamonuspor 1966 Onursal Başkanı Cengiz Aygün, futbolcu Enver Cenk Şahin'in yaptığı paylaşıma destek vererek, istediği bedel ile tüm masrafları karşılanarak transfer edilmesini teklif etti.



Aygün, "Kardeşimizin sergilediği duruş çok güzel bir duruş. Kendisini tebrik ediyorum. Beşiktaş ve Kastamonuspor adına kendisinin tüm masraflarını karşılayarak Türkiye'ye transfer edilmesini teklif ettim" dedi.



Yapılan teklif üzerine teşekkürlerini ileten Şahin, "Şimdilik Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum ama bu tekliften dolayı onur duydum" diye konuştu.



25 yaşındaki futbolcu Şahin, söz konusu paylaşımında, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle! #barispinariharekati" ifadesini kullanmıştı. - KASTAMONU