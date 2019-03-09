Son Dakika Haberleri: Aygün, "Derince, Sağlık Kenti Olacak"

Aygün, "Derince, Sağlık Kenti Olacak"

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, İbn-i Sina Mahallesi'nde hastane karşısındaki esnafı ziyaret etti.

Aygün,

AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün seçim ziyaretleri kapsamında İbn-i Sina Mahallesi'nde Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki esnafları ziyaret etti. Hastane için ortaya atılan 'taşınacak' iddialarına burada da cevap veren Aygün, "Buraya daha modern ve depreme dayanıklı daha büyük bir hastane yanına Diş Hastanesi ve Yanık Hastanesi de ayrıca yapılacak.

EK BİNALAR YAPILACAK

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni büyütmek için çalışmalar o dönemde atıldı ve hastane binaları bitince mevcut hastane binasının acil bölümü kalacak diğer bölümler çevre düzenlemesi ile yeşil alan, oturma olanları şartlara göre hastaneye ek binalar yapılacak. Derince sağlık kenti olacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:52 Kaynak: Bültenler

Sina, Zeki Aygün, AK Parti, Derince, Güncel
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