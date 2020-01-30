Aygün'e "En İyi Bilimsel Araştırma" ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aygün'e 'En İyi Bilimsel Araştırma' ödülü - Son Dakika

Aygün'e "En İyi Bilimsel Araştırma" ödülü

19 dakika önce

Malatya İnönü Üniversitesi Araştırma Görevlisi Yalın Aygün'e "En İyi Bilimsel Araştırma" ödülü verildi.

Aygün'e

Malatya İnönü Üniversitesi Araştırma Görevlisi Yalın Aygün'e "En İyi Bilimsel Araştırma" ödülü verildi.


İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Yalın Aygün, Madrid'de düzenlenen kongrede "En İyi Bilimsel Araştırma" ödülüne layık görüldü.


Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu'nun danışmanlığında hazırlanan doktora tezinden üretilen "Hayatın içine Bir Bakış: Rekreasyonel Tüplü Dalıcıların Hikayeleri (A Spring Board into Life: Stories of Recreational SCUBA Divers) isimli çalışmasıyla İspanya'nın Madrid şehrinde gerçekleştirilen ve bu yıl 20'ncisi düzenlenen Avrupa'nın nitelikli sosyal bilimler kongrelerinden biri olan "20th Madrid International Conference on Arts, Marketing, Education and Interdiciplinary Studies" isimli uluslararası kongrede Aygün, "En İyi Bilimsel Araştırma" ödülüne layık görüldü.


İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay'ın Aygün'ü kabul ederek, tebrik etmesi bekleniyor. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Cemal Gündoğdu, Yalın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da depremden zarar gören 9 okul için yıkım kararı alındı
Son dakika: Irkçı Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırtmasına Türkiye'den ilk tepki Mersin'de dev kaya yola düştü, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı Koca Yusuf, Çin'in Wuhan Eyaleti'ndeki Türkler için havalanıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 14:19:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aygün'e "En İyi Bilimsel Araştırma" ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]