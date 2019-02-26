Son Dakika Haberleri: Aygün, "Gençlerimiz İçin Merkezler Kuracağız"

Aygün, "Gençlerimiz İçin Merkezler Kuracağız"

1 saat önce

'Gençlerimiz bu ülkenin geleceği' diyen AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, "Gençlerimiz için hem eğitim hem de spor alanında merkezler oluşturacağız" dedi.

Aygün,

Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün seçim çalışmaları kapsamında Derince Yeşil Camii'nde gençlerle sohbet ile devam etti. Meclis üyeleri ile katıldığı toplantıda İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tanju Yılmaz, "31 Mart sonuna kadar ilk defa oy verecek gençlerle Başkan adayımızı buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, gençlerle sohbetinde, "Adaylığımız açıklandığı günden itibaren sahada halkı dinliyor. Projelerimize de bu doğrultuda yön verdik" dedi.

ÜLKENİN GELECEĞİ SİZLERSİNİZ

Gençlerin, 'üniversite gelecek mi?' şeklindeki sorusuna da cevap veren Zeki Aygün, "Kocaeli Üniversitesi Rektörümüz ile sürekli olarak istişare halindeyiz. Derince'ye bir üniversite kazandıracağız" dedi. Millet Bahçesi dışında gençler için eğitim ve spor merkezleri de kuracaklarını belirten Aygün, "Gençlerimiz bizler için önemli. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:07 Kaynak: Bültenler

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