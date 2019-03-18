Son Dakika Haberleri: Aygün, Kelkitliler'e Projelerini Anlattı

Aygün, Kelkitliler'e Projelerini Anlattı

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, Derince Kelkitliler Derneği'nde üyelerle bir araya geldi.

Aygün, Kelkitliler'e Projelerini Anlattı, System.String[]

Cumhur İttifakı AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, seçim çalışmalarına dernek ziyaretleri ile devam ediyor. Aygün son olarak Derince Kelkitliler Derneği'ni ziyaret etti. Aygün'e; AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, meclis üyesi adayları ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Aygün toplantıda önümüzdeki dönem Derince'de gerçekleştirmeyi planladığı projelerini anlattı.

STK'LARDAN GENİŞ KATILIM

Toplantıya STK'lardan ayrıca; Derince Kelkitliler Derneği Başkanı Celal Ayvaz, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Hamit Örgüç ve Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Ünal Çelik de katıldı. Toplantıda konuşan Aygün, "Vatandaşlarımızın taleplerine göre seçim beyannamemizi belirledik. Beyannamedeki projelerimizin hepsinin merkezinde insan var" dedi.

PROJELERİ TEK TEK ANLATTI

Aygün, "Bugün nasıl sizlerin arasında, sizlerle beraber ilçemizin önceliklerini belirliyor yapılması gerekenleri ve yapacaklarımızı anlatıyorsak, Belediye Başkanlığı dönemimizde de yine aynı şekilde ilçemizi bu ortak akılla yöneteceğiz" ifadelerini kullandı. Aygün projeleri tek tek anlatırken, dernek üyelerinden gelen soruları da içtenlikle cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:12 Kaynak: Bültenler

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