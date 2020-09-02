Aygün: "Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav...

Aygün: "Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar.

Aygün: "Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar."

HES, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 16:33 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Aygün: 'Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav... - Son Dakika

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