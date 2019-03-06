Aygün, Pazarcılarla Bir Araya Geldi
55 dakika önce
AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, SKM programları kapsamında Derince Seyyar Pazarcılar Odası'nı ziyaret etti.
Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, beraberinde meclis üyesi adayları ile birlikte ilçede bulunan Derince Seyyar Pazarcılar Odası'nı ziyaret etti.
Oda Başkanı Selahattin Gül ve yöneticileri tarafından karşılanan Aygün, nazik karşılamadan dolayı teşekkür etti. Aygün, 31 Mart seçimlerinden zafer ayrılacaklarını ve 1 Nisan sonrasında Derince'de hayatı kolaylaştıracak projelere imza atacaklarını belirterek, "Bu kapsamda ilçemizdeki kapalı pazar sayısını da çoğaltacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:22 Kaynak: Bültenler
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