Aygün, "Sözlerimizin arkasında duracağız"
40 dakika önce
AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, Mersincik Mahallesi'nde kadınlarla bir araya geldi. Aygün, "Seçim süresince ne söz verdiysek, 1 Nisan'dan sonra sözlerimizin arkasında duracağız" dedi
Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında Mersincik Mahallesi'nde İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen programda kadınlarla bir araya geldi. Mahalle Konağı'nda gerçekleştirilen programa ilgi büyük olurken, Zeki Aygün konuşmasında 'gönül belediyeciliği' vurgusu yaptı.
SİZLER YÖN VERECEKSİNİZ
Aygün, "Halkımız bizlere çok kolay ulaşacak. Belediye de değil daha fazla sahada olacağız. Belediyede olduğumuz süre içerisinde de bizler görüşmek isteyen kimse geri dönmeyecek. Sizlerin söylemleri ve önerileriniz de bizler için önemli. Projelerimize hizmetlerimize birlikte yön vereceğiz. İlçe için yapacak projelerimiz hazır. Daha fazla insana dokunan projeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:39 Kaynak: Bültenler
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