Son Dakika Haberleri: Aygün, "Ulaşım Ağını Genişleteceğiz"

Aygün, "Ulaşım Ağını Genişleteceğiz"

7 saat önce

AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, esnaf ziyaretleri kapsamında yaptığı ziyaretlerde, Derince'deki ulaşım ağını genişleteceklerini ve trafiği daha da rahatlatacaklarını belirtti.

Aygün,

AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, Seçim Koordinasyon Programı kapsamında ilçedeki esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Aygün son olarak Çenedağ Mahallesi'nde Hafız Hasan Yılmaz Caddesi ve Denizciler Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti, taleplerini dinledi. "Esnafımızın talep ve önerileri bizler için önemli" diyen Aygün, "1 Nisan'dan sonra bu talep ve öneriler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

KÜÇÜK DOKUNUŞLAR YAPACAĞIZ

Ulaşım ağını genişletecek çalışmalar ile trafik akışını daha da rahatlatmayı planladıklarını belirten Aygün, vatandaşların şehir içinde daha rahat şekilde seyahat etmesi noktasında da ring seferleri koyacaklarını ve otopark eksikliğini de gidereceklerini belirtti. Küçük dokunuşlarla bu sıkıntıların aşılacağını belirten Aygün, "Halkı dinleyerek eksiklikleri görüyoruz. Gerekeni en kısa sürede küçük dokunuşlarla gerçekleştireceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:35 Kaynak: Bültenler

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