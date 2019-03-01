Son Dakika Haberleri: Aygün, Yenikent'te Esnafla Bir Araya Geldi

Aygün, Yenikent'te Esnafla Bir Araya Geldi

1 saat önce

AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, Yenikent İş Merkezi'nde esnafı ziyaret etti. Aygün, 31 Mart sonrası Derince'de ticari hayatı hareketlendirecek çalışmalar yapacaklarını belirtti

Aygün, Yenikent'te Esnafla Bir Araya Geldi, System.String[]

AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün seçim ziyaretlerine SKM programları kapsamında Yenikent Mahallesi eski İş Merkezi esnafını ziyaret ederek devam etti. Beraberinde Meclis üyesi adayları ve partililer ile esnafları iş yerinde ziyaret eden başkan adayı Aygün yeni dönemde gönül belediyeciliği hakkında esnaflara bilgi verdi.

İlçede yeni dönemde ticari hayatın canlanmasına katkı sunacağı ilçe içi ücretsiz ring seferlerinin başlayacağını ve bu projenin esnafların isteği ile gerçekleşeceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:22 Kaynak: Bültenler

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