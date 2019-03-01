Aygün, Yenikent'te Esnafla Bir Araya Geldi
1 saat önce
AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, Yenikent İş Merkezi'nde esnafı ziyaret etti. Aygün, 31 Mart sonrası Derince'de ticari hayatı hareketlendirecek çalışmalar yapacaklarını belirtti
AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün seçim ziyaretlerine SKM programları kapsamında Yenikent Mahallesi eski İş Merkezi esnafını ziyaret ederek devam etti. Beraberinde Meclis üyesi adayları ve partililer ile esnafları iş yerinde ziyaret eden başkan adayı Aygün yeni dönemde gönül belediyeciliği hakkında esnaflara bilgi verdi.
İlçede yeni dönemde ticari hayatın canlanmasına katkı sunacağı ilçe içi ücretsiz ring seferlerinin başlayacağını ve bu projenin esnafların isteği ile gerçekleşeceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:22 Kaynak: Bültenler
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