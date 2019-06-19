Son Dakika Haberleri: Aygün: YKS tercih kılavuzu bu hafta yayınlanacak
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Aygün: YKS tercih kılavuzu bu hafta yayınlanacak

1 saat önce

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, hafta sonu düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde yayımlanacağını bildirdi.

Aygün: YKS tercih kılavuzu bu hafta yayınlanacak, System.String[]
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, hafta sonu düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde yayımlanacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:13 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ekonomi
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