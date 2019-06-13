Aygün: YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday katılacak
1 saat önce
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, hafta sonu 188 sınav merkezinde uygulanacak YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 adayın katılacağını bildirdi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, hafta sonu 188 sınav merkezinde uygulanacak YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 adayın katılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:33
IKEA, Apple'ın 35 bin TL'lik bilgisayarı ile böyle dalga geçti
ABD`de bütçe Mayıs ayında tarihin en yüksek açığını verdi
beIN Sports'tan, 'Türkiye'den çekilecek' iddialarına yanıt
Google Pixel 4'ün çift kameralı tasarımını tanıtımdan aylar önce duyurdu