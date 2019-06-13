Son Dakika Haberleri: Aygün: YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday katılacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Aygün: YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday katılacak

1 saat önce

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, hafta sonu 188 sınav merkezinde uygulanacak YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 adayın katılacağını bildirdi.

Aygün: YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday katılacak, System.String[]
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, hafta sonu 188 sınav merkezinde uygulanacak YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 adayın katılacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:33 
yks, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



IKEA, Apple'ın 35 bin TL'lik bilgisayarı ile böyle dalga geçti ABD`de bütçe Mayıs ayında tarihin en yüksek açığını verdi beIN Sports'tan, 'Türkiye'den çekilecek' iddialarına yanıt Google Pixel 4'ün çift kameralı tasarımını tanıtımdan aylar önce duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 13:02:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aygün: YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday katılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]