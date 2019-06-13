Aygün: YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday katılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, hafta sonu 188 sınav merkezinde uygulanacak YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 adayın katılacağını bildirdi.

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