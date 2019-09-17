Ayhan Akman: 'Fenerbahçe Alanya'ya kaybetti çünkü...'

Eski futbolcu ve yorumcu Ayhan Akman, Fenerbahçe'nin Alanya maçı performansını değerlendirdi.



TRT Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor yorumcusu Ayhan Akman, milli aranın takımlarda olumsuz etki yarattığını ifade ederek, "Aralar takımlara yaramıyor. Çok fahiş bireysel hatalar yapıldı ve bunlar golle sonuçlandı. Maçta Fenerbahçe'nin ilk golüne kadar pozisyon yoktu. Fenerbahçe'nin golünden sonraki 7-8 dakikalık bölüm maçın başlangıcı oldu. Fenerbahçe burayı iyi oynayamadı ve kaybetti. Soyunma odasına 1-1 ile girmek Alanyaspor'u heyecanlandırdı, ikinci yarı başka bir maç izledik." dedi.



Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu; Luiz Gustavo;



