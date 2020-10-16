Ayhan Avcı: Adana Basketbol maçıyla kazanmaya başlamak istiyoruz

Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, "Adana Basketbol maçıyla birlikte kazanmaya başlamak istiyoruz" dedi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4'üncü haftasında deplasmanda Adana Basketbol ile karşılaşacak Bellona Kayseri Basketbol'da hazırlıklar sürüyor.

Takımın durumu hakkında açıklamalarda bulunan Başantrenör Ayhan Avcı, "Geçen hafta Galatasaray maçında çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kadro yapısına göre çok iyi iş yaptık. Hakemlerin bazı tercihlerini bizden yana kullanmadıklarını düşünüyoruz. Maça çok kötü başladık. Üçüncü ve dördüncü periyotlarda çok iyi oynadık. Özellikle de Türk oyuncular çok iyi oynadı. 2 yabancı oyuncumuz hala hazır değil. Ligdeki 3 mağlubiyetin nedeni de bu" diye konuştu."ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Koronavirüs salgınının takımlarını etkilediğini kaydeden Avcı, "Oyun içerisinde sürekli olan Gülse'nin karantinası devam ediyor. Mazeret üretmeyeceğiz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bizim zamana ihtiyacımız var ve bu zamanı kısaltmaya çalışıyoruz. Adana Basketbol maçıyla birlikte kazanmaya başlamak istiyoruz. Transferleri çok düşük rakamlara aldık. Gard oyuncumuz tuttu. 40 bin dolara aldık, 100 bin dolarlık iş yapıyor. Kiki'den de çok memnunum. Üçüncü Amerikalı oyuncu Kylee Shook bize hiç katkı vermedi bu nedenle de yolları ayırdık. Onun yerine bir uzun oyuncu alacağız. Zor bir dönem olacak. Bulabilir miyiz? Bilmiyorum. Bulamazsak işimiz daha zorlaşacak. Aldığımız en tecrübeli isim Gemelos ve bu oyuncunun dizinde problem var. Bu oyuncumuzu da 10 gün sonra sahalara bekliyoruz. Lig oynanıyor ama hazırlık dönemindeyiz. Her sene sezon öncesi 7-8 hazırlık maçı yapardık bu sene sadece Erciyes Cup ile sınırlı kaldık. Antrenman sayımızın artmasını bekliyoruz. Bir uzun oyuncu arayışımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.