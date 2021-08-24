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Ayhan Avcı: Kulüp olarak tek sıkıntımız maddi destek - Son Dakika

Ayhan Avcı: Kulüp olarak tek sıkıntımız maddi destek

24.08.2021 17:03
Ayhan Avcı: Kulüp olarak tek sıkıntımız maddi destek, System.String[]

Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme müsabakaları oynayacak olan Bellona Kayseri Basketbol, çalışmalarını sürdürüyor.

Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme müsabakaları oynayacak olan Bellona Kayseri Basketbol, çalışmalarını sürdürüyor. Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, "Kulüp olarak tek sıkıntımız maddi destek. Yeteri kadar sponsor bulamıyoruz. Bunun dışında her şey yolunda" dedi.

Geçen sezonu ligde 10'uncu sırada tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından Kadınlar Avrupa Kupası'na davet edilmişti. Lige katılım ücretini yatıran Kayseri ekibi, 21-23 Eylül tarihlerinde ön eleme maçı oynayacak. Romanya'da oynanacak olan ACS Sepsive ve Atomeromu KSC Szekszard müsabakalarına yerli sporcularla çalışan Kayseri takımının yabancı sporcuları 1 Eylül itibariyle gelecek.

"HAZIRLIKLARIMIZA TÜRK SPORCULARLA DEVAM EDİYORUZ"Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, çalışmalar hakkında DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Avcı açıklamasında, "Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme müsabakaları için biz de ev sahipliği yapma talebinde bulunmuştuk. Ancak ev sahipliğini Romanya takımı Sepsi takımı aldı. Maç günlerimiz de belli oldu. 21 Eylül tarihinde Atomeromu KSC Szekszard takımı ile mücadele edeceğiz. İkinci gün dinleneceğiz, bu bizim için avantaj. 23 Eylül tarihinde de ev sahibi ACS Sepsi ile karşılaşacağız. Kadınlar Avrupa Ligi hazırlıklarımıza Türk sporculara devam ediyoruz. Sınırlı sayıda genç sporcumuz var" diye konuştu."AVRUPA'NIN EN İYİ 14 TAKIMI ARASINDA YER ALMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Oynayacakları karşılaşmalara değinen Avcı, "Genç takımımızdan takviyeler yaptık. 3 yabancı transfer yapmıştık. 1 yabancı transfer daha yapmayı planlıyoruz. Bütün yabancılarımız 1 Eylül itibari ile burada olacaklar. Avrupa Ligi öncesi 3 hatta 4 hazırlık maçı planlıyoruz. Ben oraya hazır gideceğimizi düşünüyorum. Avrupa Ligi'nde gruplara kalırsak 14 maç yapacağız, bu bizim için artı olacak. En üst ligde kazanıp kazanmaktan çok orada yer almak çok önemli. Ülke puanı için önemli. Avrupa'nın en iyi 14 takımı arasında yer almak çok önemli. Galatasaray ve Fenerbahçe kadar geçmişimiz olmasa da kısa sürede Avrupa'da tanınır bir takım olduk. Bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz. 6 takım ön eleme oynayacak, diğer grup Avrupa Kupası'nda her sene başarılı olan takımla aynı grupta olmayacağız. Bu bizim için avantaj. Kulüp olarak tek sıkıntımız maddi destek. Yeteri kadar sponsor bulamıyoruz. Bunun dışında her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Ayhan Avcı: Kulüp olarak tek sıkıntımız maddi destek
Ayhan Avcı: Kulüp olarak tek sıkıntımız maddi destek
Ayhan Avcı: Kulüp olarak tek sıkıntımız maddi destek

Ayhan Avcı, basketbol, Kayseri, Bellona, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ayhan Avcı: Kulüp olarak tek sıkıntımız maddi destek - Son Dakika Spor


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