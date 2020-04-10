Ayhan Avcı tam izolasyon yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ayhan Avcı tam izolasyon yaptı - Son Dakika Spor

Ayhan Avcı tam izolasyon yaptı

6 saat önce

Bellona Kayseri basketbol takımı coachı Ayhan Avcı, Covid19 virüsünden kendisini koruyor.

Ayhan Avcı tam izolasyon yaptı, System.String[]

Bellona Kayseri basketbol takımı coachı Ayhan Avcı, Covid19 virüsünden kendisini koruyor.


Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımının coachı Ayhan Avcı,. Korona Virüsüne karşı önlemini aldı. Liglere ara verildiği şu günlerde evinden çıkmamaya özen gösteren Ayhan Avcı, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından da son durumunu gösteren bir fotoğraf yayınladı.


Ayhan Avcı, ağzını maske ile gözlerini de uyku maskesi ile kapatarak "İzolasyon tamam" ifadesi paylaştı. - KAYSERİ

Ayhan Avcı, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:35 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız         
17:47
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz         
17:33
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı         
17:23
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti         
17:14
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi         
17:10
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı         
17:07
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi         
16:53
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak         
16:46
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı         
16:36
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi         
16:36
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı         
16:35
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:32
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak         
16:24
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı         
16:14
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:06
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü         
15:40
Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak         
15:39
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı         
15:33
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla         
15:24
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi 64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi         
15:23
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı         
15:21
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü Mart ayında ikinci el araç satışları düştü         
15:20
Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi         
15:13
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun         
15:05
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü         
15:02
ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu         
15:02
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz         
14:40
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı         
14:18
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı         
14:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 18:14:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayhan Avcı tam izolasyon yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]