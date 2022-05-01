Ayhan Barut: Buğday Taban Fiyatını Hemen Açıklayın - Son Dakika
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Ayhan Barut: Buğday Taban Fiyatını Hemen Açıklayın

01.05.2022 12:30

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Çukurova'da buğday hasadına sayılı günler kaldığını belirterek, buğday taban fiyatının hemen açıklanması için çağrıda bulundu. Bu yıl fahiş oranda artan gübre fiyatları nedeniyle üreticilerin gübre kullanamadığını ve üstüne zirai don yaşandığını aktaran Barut, "Bu sene buğday veriminde çok ciddi bir kayıp yaşanacak" uyarısı yaptı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Çukurova'da buğday hasadına sayılı günler kaldığını belirterek, buğday taban fiyatının hemen açıklanması için çağrıda bulundu. Bu yıl fahiş oranda artan gübre fiyatları nedeniyle üreticilerin gübre kullanamadığını ve üstüne zirai don yaşandığını aktaran Barut, "Bu sene buğday veriminde çok ciddi bir kayıp yaşanacak" uyarısı yaptı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Türkiye'nin en erkenci buğdayının üretildiği Çukurova bölgesinde, 15 Mayıs'ta hasadın başlayacağı buğday tarlalarından iktidara seslendi. Barut, "Buğday üreticilerimiz tedirgin ve endişeli bir bekleyiş içinde. Neden? Çünkü buğday ekim döneminde aşırı yükselen gübre fiyatları nedeniyle üreticilerimiz gübre atamamıştı. Bu nedenle üreticilerimiz hem rekoltenin, verimin ne olacağı konusunda endişeli hem de 5 liranın üzerinde maliyeti olan üreticiler buğdayı kaça satacaklarını bilmiyorlar" dedi.

"YANSIMASI TÜKETİCİYE OLACAKTIR"

Aşırı yükselen maliyetlerin yanı sıra bu sene buğdayda çok ciddi rekolte yani verim kaybı yaşanacağını aktaran Barut, "Bunun yansıması ise tüketiciye pahalıya mal olacaktır. Çünkü üretici üretemezse tüketici de tüketemeyecektir. Üreticiyi desteklemek, aynı zamanda tüketiciyi desteklemektir. Sosyal devletin gereği olarak iktidarın muhakkak üreticiyi desteklemesi gerekir" diye konuştu.

"EKMEK BULAMAYIZ"

Buğday hasadına sayılı günlere kala iktidarı ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO) göreve çağıran Ayhan Barut, şunları söyledi:

"Toprak Mahsulleri Ofisi, eğer çiftçinin kara gün dostuysa buğdayda bir an önce üreticiyi kurtaracak taban fiyatını açıklamalıdır. Her hafta düzenli olarak ithalat yapacağınıza, gelin kendi üreticilerimizin buğdayını destekleyerek alın. Onları zarar ettirmeyin. Aksi takdirde önümüzdeki günlerde tüketicilerimiz ekmek bulamaz hale gelecektir. Bu da sizin vebaliniz ve günahınızdır."

Ayhan Barut: Buğday Taban Fiyatını Hemen Açıklayın
Ayhan Barut: Buğday Taban Fiyatını Hemen Açıklayın
Ayhan Barut: Buğday Taban Fiyatını Hemen Açıklayın
Ayhan Barut: Buğday Taban Fiyatını Hemen Açıklayın

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ayhan Barut, Çukurova, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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