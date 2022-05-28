Ayhan Barut: "İthalat Yok Dediler Ama Hindistan'dan 55 Bin Ton Buğday İthal Ettiler" - Son Dakika
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Ayhan Barut: "İthalat Yok Dediler Ama Hindistan'dan 55 Bin Ton Buğday İthal Ettiler"

28.05.2022 14:04

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, AKP iktidarının Hindistan’dan buğday ithalini yalanladığını, ancak özel bir şirketin bu ülkeden 55 bin ton buğday ithal ettiğini açıkladı. Söz konusu ithalatın belgesini paylaşan Barut, “Üstelik buğdayın da ‘Hint sürmesi’ adı altında hastalıklı olduğu söyleniyor. Bu hastalıklı ithal buğdayı derhal geri gönderin. Kendi üreticimizi destekleyin” dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, AKP iktidarının Hindistan'dan buğday ithal edildiğini yalanladığını, ancak özel bir şirketin bu ülkeden 55 bin ton buğday ithal ettiğini açıkladı. Söz konusu ithalatın belgesini paylaşan Barut, "Üstelik buğdayın da 'Hint sürmesi' adı altında hastalıklı olduğu söyleniyor. Bu hastalıklı ithal buğdayı derhal geri gönderin. Kendi üreticimizi destekleyin" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Çukurova bölgesinde bir buğday tarlasında açıklama yaptı. Daha önce Hindistan'dan buğday ithal edildiğini söylediklerini, ancak AKP iktidarının yalanladığını kaydeden Barut, ithalata ilişkin bir belge paylaştı.

"ÖZEL ŞİRKET 55 BİN TON BUĞDAY İTHAL ETTİ"

Bu belgeye göre Ceyhan'da özel bir şirketin limanında Hindistan'dan ithal edilen 55 bin ton buğday yüklü geminin boşaltma işlemi için beklediğini kaydeden Barut, bu buğdayın da hastalık taşıdığı iddialarının bulunduğunu söyledi. Barut, şöyle konuştu:

"AKP iktidarının söylemiş olduğu bu yalandan acaba yüzü hiç kızarmıyor mu? Hasat zamanını yaşamak isteyen çiftçimize nasıl hesap verecek? Üstelik limanda indirilmeyi bekleyen bu buğdayın da 'Hint sürmesi' adı altında hastalıklı olduğu söyleniyor. Eğer varsa bu bulaşıcı bir hastalıktır. Yönetmeliğe göre de ülkesine derhal geri göndermesi gerekmektedir. TMO yerine özel bir şirketin aracılığıyla ithalat yaptırılmış olması hiçbir şeyi değiştirmez. Sonuçta bu ülkeye 55 bin ton buğday ithalatı yapılmıştır. Buradaki iç üretimimize en büyük darbedir, en büyük haksızlıktır. Bu hastalıklı ithal buğdayı derhal geri gönderin. Kendi üreticimizi destekleyin."

Ayhan Barut: İthalat Yok Dediler Ama Hindistan'dan 55 Bin Ton Buğday İthal Ettiler
Ayhan Barut: İthalat Yok Dediler Ama Hindistan'dan 55 Bin Ton Buğday İthal Ettiler
Ayhan Barut: İthalat Yok Dediler Ama Hindistan'dan 55 Bin Ton Buğday İthal Ettiler
Ayhan Barut: İthalat Yok Dediler Ama Hindistan'dan 55 Bin Ton Buğday İthal Ettiler

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ayhan Barut, Buğday, India, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayhan Barut: "İthalat Yok Dediler Ama Hindistan'dan 55 Bin Ton Buğday İthal Ettiler" - Son Dakika
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